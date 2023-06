Malnate e Vedano, un nuovo incontro in Regione e un altro passo verso il Peduncolo

Positivo incontro tecnico in Regione per decidere i prossimi passaggi del tanto atteso Peduncolo (un nuovo tratto di strada che collegherà il ponte di Vedano con la Briantea dopo San Salvatore a Malnate). Al 28° piano di Palazzo Lombardia i sindaci di Malnate Irene Bellifemine e di Vedano Cristiano Citterio hanno incontrato l’ingegnere Giancarlo Luongo, dirigente di ANAS, e l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi per analizzare la fattibilità del progetto definitivo esistente già dagli anni 2000. Inoltre si è discusso di come adattarlo alle normative vigenti e definire le risorse già allocate (circa 8 milioni) e quelle necessarie, nonché i prossimi passaggi burocratici che porteranno al nuovo progetto esecutivo.

Presente all’incontro una delegazione del comune di Binago con il sindaco Alberto Pagani che ha presentato l’excursus storico del progetto confermando le problematiche della S.S. 342 Briantea che collega Varese a Como. Sia la Provincia di Varese nella persona del Presidente Marco Magrini che la Camera di Commercio di Varese nella persona del Presidente Mauro Vitiello hanno riconfermato l’importanza strategica dell’opera che consentirà di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti deviando il traffico di attraversamento tra i due comuni, migliorando la qualità dell’aria e riducendo i tempi di percorrenza con un conseguente risparmio economico.

Un’opera tanto attesa dai cittadini già inserita nell’accordo di programma tra Regione Lombardia e ANAS e che aspetta solo il finanziamento ministeriale. L’ingegner Luongo di ANAS ritiene l’opera meritevole di attenzione e l’Assessore regionale Terzi dichiara che avrà una corsia preferenziale considerato il vasto consenso del territorio e il grado di progettazione molto avanzato. Soddisfatti i sindaci di Vedano e Malnate: «La tenacia a portare le problematiche dei cittadini sui tavoli istituzionali è stata finalmente premiata e, come promesso da regione, a settembre potremo finalmente vedere l’avvio del procedimento grazie i fondi del ministero».