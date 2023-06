Maltempo, riaperta la linea ferroviaria fra Laveno Mombello e Luino dopo la frana

La linea ferroviaria Luino – Gallarate ha ripreso la piena operatività dopo la frana che all’alba di mercoledì aveva interessato un convoglio merci che viaggiava verso Sud.

Lo comunica Rete ferroviaria italiana in una nota. L’incidente aveva fatto deragliare il treno che trasportava in 18 vagoni materiale di diverso genere, anche cisterne di liquido infiammabile e prodotti chimici reagenti all’acqua. Un fatto che ha riacceso i riflettori sulla questione legata alla sicurezza dei trasporti sollevato da ambienti sindacali dei vigili del fuoco che con oltre 20 unità hanno assicurato il ripristino in binario del treno trainato in serata già mercoledì alla stazione di Laveno Mombello.

«Il traffico su quel tratto di linea era stato sospeso ieri mattina a causa di una frana, dovuta al maltempo, che aveva provocato danni all’infrastruttura ferroviaria. In particolare, dopo aver rimosso il treno e i detriti franati all’imbocco della galleria, sono stati eseguiti lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria per consentire la regolare circolazione dei treni», spiega Rfi in una nota dove viene specificato che «per ripristinare la piena funzionalità della linea sono stati impiegati oltre 90 tecnici, tra personale Rfi e ditte appaltatrici, che hanno lavorato per riattivare la circolazione nel più breve tempo possibile».

Fino a circa le 15.30 di giovedì il traffico passeggeri in entrambe le direzioni è stato assicurato da bus sostitutivi.

«I lavori di ripristino della linea, chiusa da ieri per danni all’infrastruttura causati dal forte maltempo, sono terminati. Oggi alle ore 15:30 la linea è stata riaperta al traffico ferroviario. Potrebbero verificarsi ulteriori modifiche e ritardi per le ripercussioni», specifica Trenord in una comunicazione al pubblico.