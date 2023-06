Mani di mamma invita alla “Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico” per sferruzzare insieme

Sabato prossimo, 10 giugno, ricorre la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico a cui Mani di Mamma parteciperà. Il gruppo di lavoro a maglia, che realizza sacchi nanna e completini per i bimbi della terapia intensiva neonatale del Del Ponte, raccoglie l’invito del Worldwide Knit in Public Day e invita tutti a lavorare a maglia insieme in pubblico.

Le volontarie del gruppo di Varese si riuniranno al Caffè La Cupola e invitano le persone a prendere i loro gomitoli, a riunirsi e “sferruzzare” in pubblico.

Il Worldwide Knit in Public Day nasce a Londra nel 2005 da Danielle Landes, che ha voluto istituire un giorno per tutti gli amanti della maglia. Nato come un piccolo evento, negli anni si è diffuso in tutto il mondo attraverso le persone appassionate del lavoro ai ferri. Oggi si tratta di un’occasione per i più esperti per condividere le proprie creazioni, per i principianti per imparare nuove tecniche e promuovere iniziative legate a questo mondo, come si propone di fare l’associazione Mani di Mamma ODV.

Le volontarie di Mani di Mamma aspettano tutti sabato, mentre lavoreranno ai loro minuscoli corredini per bambini nati pretermine delle Terapie Intensive Neonatali: scarpine piccolissime e cappellini buffi, sacchi nanna e corredini, tutti rigorosamente fatti a mano con filati nobili, lana purissima, cachemire, merinos, tutti capi studiati appositamente dall’Associazione in collaborazione con medici e infermieri dele TIN per donare calore ai piccoli guerrieri e alle loro famiglie.

Appuntamento quindi sabato 10 giugno dalle 10 fino alle 17 presso il Caffè La Cupola, in Piazza Giovanni XXIII a Varese