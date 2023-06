“Meglio avere la testa che i piedi”: gli scout mettono alla prova l’accessibilità di Varese

Hanno analizzato l’accessibilità delle vie di Varese. Si sono immedesimati in chi ha una mobilità ridotta, in chi deve utilizzare una carrozzina. Il risultato che emerge è una città in chiaro scuro: chiaro sono le vie centralissime e centrali del capoluogo, scure tutte le altre, a partire dalla prima periferia.

Dieci ragazzi scout Clan/Fuoco Delle Valli di Varese 1 presenteranno i risultati della loro indagine sulle barriere architettoniche di Varese: « Siamo nove ragazzi tra i 17 e i 19 anni con i due capi squadra – racconta Margherita – Ogni anno elaboriamo un progetto che ci porta a riflettere sul territorio che ci circonda. Quest’anno abbiamo voluto vedere come vive a Varese una persona con disabilità motoria. Presenteremo le nostre riflessioni e il video che abbiamo girato venerdì prossimo, 9 giugno, alle ore 20.30 nell’aula magna della Scuola Maria Ausiliatrice di Piazzale della Libertà 9».

« Sarà presente anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati che vuole confrontarsi con noi sui possibili interventi da realizzare».

La serata, dal titolo “Meglio avere la testa che i piedi” vedrà anche un piccolo momento di benvenuto con torte e bevande «Invitiamo tutti a portarsi la tazza da casa – commenta Margherita – Siamo scout e cresciamo con il senso del rispetto dell’ambiente. Quella sera non vogliamo creare rifiuti inutili».