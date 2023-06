Memorial Laura Prati, a Cardano al Campo tutti di corsa per ricordare la sindaca uccisa nel 2013

Anche quest’anno ritorna il Memorial Laura Prati. Nella serata di mercoledì 14 giugno a Cardano si svolgerà la manifestazione organizzata dalla Ciclistica Cardanese e dall’Atletica Casorate.

L’iniziativa è nata nell’autunno 2013 con lo scopo di tenere sempre vivo il ricordo della sindaca di Cardano al Campo, barbaramente uccisa. Questa nona edizione ricopre un carattere speciale in quanto inserita nel programma per la celebrazione del decennale della scomparsa. La cerimonia culminerà con la consegna, il 2 luglio, della medaglia d’oro al valore civile conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Anche per questa edizione la manifestazione avrà uno scopo sociale: parte del ricavato andrà alla cooperativa sociale Radici nel Fiume ONLUS, cooperativa che ha come finalità quella di creare opportunità sociali (occupazione, qualificazione professionale e inclusione sociale a persone con disabilità intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio sociale). Si tratta di obiettivi che fanno riferimento al codice di valori di ANFFAS, in particolare ai principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, diritto di scelta, partecipazione, cittadinanza.

In ambito prettamente sportivo il tracciato cardanese è sempre certificato e quindi omologato Fidal sulla distanza dei 5km, per cui in ambito agonistico ogni risultato verrà inserito nelle graduatorie nazionali di specialità. Fino al 2018 il Memorial Prati si svolgeva sulla distanza dei 10km (2 giri del tracciato), poi nel 2019 ha aperto il Giro del Varesotto come tappa inaugurale dell’evento anche se, nell’edizione 2015, Cardano era già stata sede della tappa 3 del circuito come “Quatar Pass par Cardan” organizzata dalla Ciclistica Cardanese.

Queste le modalità per iscriversi alla corsa:

GARA COMPETITIVA: è già possibile iscriversi on line QUI oppure di persona la sera della gara (entro le ore 20,00) presso la pagodina OTC di fronte all’arco gonfiabile di partenza/arrivo (costo 10,00 euro). La gara è riservata ai tesserati Fidal e Runcard.

GARA NON COMPETITIVA E CAMMINATA LUDICO MOTORIA: è già possibile iscriversi di persona presso il negozio di running PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27) con rilascio immediato del pettorale, oppure sul posto la sera della gara fino all’esaurimento dei 500 pettorali disponibili (presso lo stand allestito nell’area sportiva della Ciclistica Cardanese in via Milano 5, costo 5,00 euro). La gara è aperta a tutti.

BIMBOGIRO E MINIGIRO DEI RAGAZZI: è possibile iscriversi la sera sul posto fino alle 19,20 a questa corsa riservata ai nostri campioncini in erba. Per loro il costo di iscrizione è di 2,00 euro con le quali verranno iscritti alla corsa e, una volta arrivati, avranno la tanto sudata medaglia di finisher. Inoltre verranno premiati con coppe i primi 3 classificati del minigiro M/F.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 18,30 presso l’area sportiva della Ciclistica Cardanese di Via Milano 5 a Cardano al Campo, mentre questo è il programma della serata di gare:

Ore 19,30 PARTENZA CORSA BIMBO GIRO M/F (nati negli anni 2017-2023, lunghezza percorso circa 100 metri lung via Milano),

Ore 19,35 PARTENZA CORSA MINIGIRO FEMMINILE (nate negli anni 2010-2016, lunghezza percorso di 400 metri lungo via Milano).

Ore 19,45 PARTENZA CORSA MINIGIRO MASCHILE (nati negli anni 2010-2016, lunghezza percorso di 400

metri lungo via Milano).

Ore 20,30 partenza corsa Gara competitiva e non competitiva con chip km. 5,000.

A seguire partenza corsa non competitiva aperta a tutti km. 5,000 (tempo max 50 minuti).

Ore 21,20 Premiazioni Finali dove verranno premiati i primi 5 uomini e donne al traguardo della gara competitiva.

Ore 21,30 Premiazioni Finali Giro del Varesotto.