“Mia figlia stava per morire, il dottor Sandro Ferrarese l’ha salvata”

Gentile Direttore,

desidero, tramite il suo seguitissimo giornale esprimere la nostra riconoscenza più profonda al dottor Sandro Ferrarese, cardiochirurgo in servizio presso l’ospedale di Circolo – Fondazione Macchi di Varese.

La sera del 12 gennaio 2023 mia figlia Linda, 41 anni, abitante a Como, fu colta da un grave malore alle 22 circa. Mi trovavo presso di lei e compresi subito la gravità delle sue condizioni per cui chiamai subito l’ambulanza della CRI che intervenne prontamente e la portò all’ospedale Sant’Anna di Fermo, Dopo alcune ore di approfonditi controlli la diagnosi fu terribile: dissezione dell’aorta con conseguente pericolo di vita. Linda fu trasferita in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese dove, appena arrivata, venne operata d’urgenza dal dottor Sandro Ferrarese e dalla sua equipe.

Non potrò mai dimenticare per tutta la vita le parole che, prima dell’intervento, il dottor Ferrarese di sua iniziativa mi disse al telefono: «Stia tranquilla signora, opererò sua figlia come se fosse mia sorella».

Quelle parole furono per me un raggio di luce in mezzo al buio profondo in cui all’improvviso ero precipitata.

Dopo l’intervento durato ore il dottor Sandro Ferrarese ha illustrato a me e ad altri familiari la complessità dell’operazione e l’esito positivo. Linda si è trovata molto bene nel reparto di cardiochirurgia dove è stata seguita con competenza e gentilezza, poi ha effettuato un percorso di riabilitazione nella clinica “ Le Terrazze “ di Cunardo.

Lunedi 5 giugno è stata visitata, a conclusione di questo percorso che le consentirà anche di riprendere il lavoro, dal dottor Ferrarese, che ha dimostrato anche in questa circostanza un’elevatissima professionalità ed una partecipazione umana al dramma da noi vissuto veramente eccezionale.

Bene ha fatto a dargli un’importante riconoscimento il Comune di Arsago Seprio, suo paese natale.

Grazie dottor Ferrarese a nome anche di tutte le persone che ha salvato!

Linda e Gabriella Costa