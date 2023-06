Monsignor Bruno Marinoni nuovo presidente della Fondazione Sacra Famiglia

Il nuovo presidente della Fondazione Sacra Famiglia sarà monsignor Bruno Marinoni, attuale Vicario episcopale per gli Affari generali e Moderator Curiae della Diocesi di Milano. Lo ha deciso l’arcivescovo Mario Delpini che ha indicato Marinoni come successore di don Marco Bove, recentemente nominato Vicario episcopale della Zona pastorale VI, quella dell’area di Melegnano.

Monsignor Marinoni (foto: Chiesa di Milano) è originario di Brugherio e ha 56 anni; sacerdote dal 1992 ricopre anche diversi altri incarichi tra cui quelli di presidente del consiglio per gli Affari Economici della Diocesi, presidente della Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative e presidente dell’Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede.

L’avvicendamento avverrà secondo i tempi e i modi previsti dallo Statuto della Fondazione stessa, che ha la propria sede principale a Cesano Boscone. Sacra Famiglia è una organizzazione no profit che da oltre 125 anni accoglie, assiste e cura bambini, adulti e anziani con complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche grazie a una rete di strutture e servizi residenziali, diurni, ambulatoriali e domiciliari, riabilitativi ed educativi.

Alcune sedi si trovano anche in provincia di Varese: tra queste ci sono quella di Cocquio Trevisago, di Varese città e di Castronno (con la Fondazione Aletti Beccalli Mosca).