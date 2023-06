Mostra collettiva alla Ghiggini con artisti emergenti

Da mercoledì 7 giugno è possibile visitare “HOT TOPIC”, la nuova mostra collettiva allestita in galleria; ogni opera presente in questo progetto espositivo è stata ideata ad hoc oppure scelta per rispondere alla domanda: artista, quale aspetto dell’attualità è più scottante dal tuo punto di vista?

I protagonisti della mostra, sono una selezione di artisti emergenti, invitati a offrire al pubblico un dialogo costruttivo rispetto alla richiesta sulla quale si fonda l’idea di “HOT TOPIC”. La collettiva organizzata in galleria è espressione della sensibilità creativa della fotografa Debora Barnaba (Milano 1985), dei ceramisti Giulia Bonora (Varese 1998) e Gabriele Ivan Di Battista (Milano 1980), dell’artista visivo Giulio Locatelli (Bergamo 1993), delle pittrici Narjes Ghorbani (Theran 1983), Adua Martina Rosarno (Cinquefrondi 1990), Alice Secci (Mestre 1987) e del gruppo di street artist Urbansolid (Busto Arsizio, 1978).

Le tematiche affrontate da “HOT TOPIC” concentrano l’attenzione su diversi argomenti quali l’inclusione sociale, la violenza in generale, l’instabilità emotiva, il cambiamento climatico, il valore delle relazioni umane, i rapporti tra culture differenti e i fermenti socio-politici più attuali. Una mostra che vuole essere un’occasione di riflessione; quindi a partire dal 7 giugno vi aspettiamo per un confronto sui diversi aspetti che vengono affrontati in questo progetto corale proposto dalla galleria.

HOT TOPIC

7 giugno – 5 agosto 2023

Mostra collettiva con opere di: Debora Barnaba, Giulia Bonora, Gabriele Ivan Di Battista, Narjes Ghorbani, Giulio Locatelli , Adua Martina Rosarno, Alice Secci e Urbansolid

Catalogo digitale disponibile sul sito web www.ghiggini.com

Da mercoledì a sabato 10-12.30/16-19

Ingresso libero