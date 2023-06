Musica al tramonto a Pian D’Arla: escursione in quota e concerto del gruppo ArSunàCanta

Dopo l’avvio di maggio, la diciassettesima edizione di Musica in Quota prosegue domenica 18 giugno in Val Grande, a Pian d’Arla, con l’unico concerto al tramonto dell’intera stagione.

Dopo la consueta escursione per il raggiungimento della sede (anche in questa edizione non è previsto l’accompagnamento escursionistico, ma nel luogo indicato per il ritrovo sarà presente una guida che spiegherà il percorso da seguire e fornirà tutte le informazioni necessarie per affrontare correttamente l’escursione in autonomia) a Pian d’Arla l’esibizione musicale, prevista per le ore 17 e in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi, sarà della formazione corale ArSunàCanta diretta da Valentina Volontè.

In attività dal 2017, “ArSunàCanta – le storie delle persone che ci hanno preceduto” ha all’attivo numerosi concerti in diversi contesti piemontesi. Il gruppo porta sul palco naturale di Musica in Quota storie di lotta per la libertà, di amore, di viaggio, di fatica e di festa. I richiami che echeggiavano sugli alpeggi di queste montagne, gli arsunà, danno il nome a questo gruppo specializzato nel canto popolare che testimonia un’identità meticcia, sempre in movimento. Informazioni tecniche Percorso classico con i più bei panorami dell’Alto Verbano, lungo tratti ideati per la guerra e diventati oggi sentieri di pace. Dal parcheggio di Colle si raggiunge con un sentiero panoramico il Monte Spalavera, che rappresenta un libro aperto sulla profonda trasformazione del territorio avvenuta in tempi di guerra attraverso la costruzione di opere ancora in perfetto stato dopo più di un secolo. Dalla cima con vista spettacolare sul Lago Maggiore si scende per raggiungere la sede del concerto, Pian d’Arla.

Il rientro – per il quale è necessaria la torcia elettrica o la luce frontale – avviene lungo la storica strada Cadorna, sterrata e pianeggiante.

INFORMAZIONI TECNICHE

Ritrovo: ore 14.30, parcheggio dell’Alpe Colle Itinerario: Colle – Monte Spalavera – Pian d’Arla – Rientro lungo la strada Cadorna

Dislivello: 300 metri

Tempo percorrenza: 2h 30′

Grado di difficoltà: E

Guida: Stefania Vaudo 339 7606822 – Guide Ufficiali Parco Val Grande – Cooperativa Valgrande

In caso di maltempo il concerto è annullato.

Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival. A sostenerla sono ogni anno numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 10 euro, possono supportare il Festival. Il programma completo della stagione 2023 è online sul sito web www.musicainquota.it.