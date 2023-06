Musica eventi e sport nell’estate di Viggiù all’insegna di Fausto Papetti

Il leitmotiv ricorrente dell’estate viggiutese 2023 sarà il ricordo del viggiutese Fausto Papetti di cui si celebra il centenario dalla nascita. Il saxofono, lo strumento e le musiche che si identificano generalmente con il grande musicista e saxofonista saranno il tema principale delle manifestazioni estive.

Evento clou dell’estate 2023, sarà “Saxophobia”, esibizione del noto saxofonista Attilio Berni e del suo gruppo: concerto spettacolo per raccontare la storia del sax e che si terrà in Villa Borromeo, venerdì 21 luglio.

Mostre d’arte, teatro, concerti musicali: un ampio cartellone di eventi culturali accompagnerà i cittadini viggiutesi e tutti i visitatori per l’estate 2023. Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale ha pensato a una serie di appuntamenti di piacevole intrattenimento per vivere la città da giugno fino a settembre.

Il programma

Il primo appuntamento in calendario è stato il 3 giugno. In Villa Borromeo, alle ore 21, con il tradizionale Concerto della Repubblica eseguito dalla Filarmonica Puccini.

Seguirà, sempre nel segno della musica, un trittico di serate dal 9 al 11 giugno, in piazza Albinola, con concerti e dj set. Si inizia con la “tribute band Scandalo” che proporrà il repertorio di Gianna Nannini il 9 giugno. A seguire sabato 10 vi sarà un dj set degli amici di Radio Street. Questo fine settimana dedicato alla musica rock si concluderà domenica 11 giugno con gli “Effetto Vasco”: storica tribute band del cantante originario di Zocca.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno torna protagonista Villa Borromeo.

Sabato sera alle ore 21, la compagnia teatrale T.i.M.- Teatro in mostra porterà in scena “Venga a prendere il caffè da noi”: brillante commedia tratta dal libro di Piero Chiara “La spartizione”. Domenica 18 sarà la volta del tradizionale saggio bandistico della scuola di musica della Filarmonica Giacomo Puccini.

Si svolgerà poi, nel weekend successivo, 24 giugno, nel cortile di Casa Marchi, lo spettacolo “Manzoni ed i promessi sposi come non li avete mai sentiti” ed il 25 giugno, sempre in villa Borromeo, si terrà concerto della formazione “Ensamble sax Academy” che conta una cinquantina di musicisti che hanno in comune lo strumento musicale: il Saxofono. Sempre domenica 25 giugno, in piazza Albinola, gli amici dell’associazione culturale Gallo- Italici Sanfratellani cucineranno, per tutti noi, i tipici maccheroni sanfratellani fatti a mano, nella tradizionale “Maccheronata sanfratellana” che, a gran richiesta, torna dopo alcuni anni. Anche il mese di luglio potrà contare tanti eventi unici ed interessanti.

Il primo luglio sarà la volta della Filarmonica Puccini di Viggiù, insieme al coro gospel Simple Singer che si esibiranno con tematiche musicale sempre legate alla figura di Papetti. Il 2 luglio in chiesa parrocchiale, un maestoso concerto d’organo del Maestro Emanuele Vianelli, Organista titolare dei Grandi Organi del Duomo di Milano.

A partire dalla Festa Patronale che occuperà i weekend del 8 e 9 luglio e del 16 e 17 luglio con il classico spettacolo di fuochi pirotecnici che si terrà nella serata di sabato 16.

Il centenario di Papetti

Il mese di luglio si aprirà nel segno della musica con un concerto della Filarmonica Puccini in collaborazione con il coro Single Singers che affronteranno le tematiche musicali care a Fausto Papetti. Inoltre, per ricordare i 100 anni dalla nascita del nostro famosissimo concittadino, ex membro della stessa filarmonica, gli verrà dedicata una mostra documentaria dal 15 al 23 luglio in Villa Borromeo. Nella serata del 21 luglio, sempre nella stella villa, si svolgerà il concerto “Saxophobia” ed il prestigioso ensamble di sax, con la sua musica, racconterà la storia del saxofono.

Lo sport

Sarà anche un’estate all’insegna dello sport: domenica 16 luglio, in collaborazione con l’Associazione ciclistica Binda, si correrà il trofeo “Memorial Valeri”, gara ciclistica di interesse provinciale e regionale per atleti under 17. Lugliosi concluderà con la parata dei mezzi storici dei carabinieri, in occasione dell’IVANTUS Military Fest di Clivio, che si terrà la mattina del 30 luglio.

Agosto e settembre

Ad agosto, al momento, sono in programma due eventi: lo spettacolo “Le ferie di Augusto” del 13 agosto ed il DJ set, oramai ritrovo tradizionale all’insegna della musica disco, che si terrà il 14 agosto in occasione del ferragosto. Le manifestazioni estive termineranno domenica 17 settembre con il tradizionale evento di pittori e scultori nei cortili: quest’anno festeggia la sua diciassettesima edizione che avrà il suo apice con l’inaugurazione del museo all’aperto ex cava Giudici, esperienza che permetterà di visitare una cava e di vedere come gli scalpellini lavoravano la pietra.