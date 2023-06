Musica internazionale a favore di Caritas San Giovanni a Busto Arsizio

Questa sera alle 21.00 in Sala Verdi, via Antonio Pozzi, 7 a Busto Arsizio, due musicisti di fama internazionale, il violoncellista Yoel Cantori e la pianista Claudia Bracco eseguiranno brani di musica classica, con la preziosa guida all’ascolto del maestro Paolo Castagnone.

I musicisti metteranno a disposizione la loro maestria, passione e arte a favore di Caritas Parrocchiale San Giovanni di Busto Arsizio.

L’iniziativa è nata dall’idea di una delle volontarie storiche della Caritas San Giovanni di Busto Arsizio, Verusca Do Carmo, impegnata dai primissimi giorni d’avvio dell’attività di volontariato, in pieno lockdown, al fianco di Don Francesco Casati, responsabile del punto Caritas Parrocchiale San Giovanni Battista, che ha saputo raccogliere moltissimi volontari, giovani e meno giovani, garantendo ogni settimana a famiglie bisognose, anziani in difficoltà, senza fissa dimora generi di prima necessità, quali viveri e capi d’abbigliamento.

In questa logica del dono, dono di beni di prima necessità, di tempo, di sorrisi, di parole buone, di consigli, è nata l’idea del concerto, poiché anche “la musica, come la vita, si può fare in un solo modo, insieme”.

Dalla passione per la musica e per il pianoforte della volontaria Verusca Do Carmo e da una rete di amicizia tra musicisti internazionali dal cuore grande è nato un concerto benefico.

Appuntameno in Sala Verdi, via A. Pozzi, 7, di fianco alla sede Caritas Parrocchiale San Giovanni .