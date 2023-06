Musica, musei aperti e maxischermo per la finale: torna a Castiglione “Tra arte e degustazione”

Sabato 10 giugno, a partire dalle 18 tutto il centro storico di Castiglione Olona – dal borgo al castello di Monteruzzo – anima per l’XI edizione della manifestazione “Tra arte e degustazione”, uno tra gli appuntamenti di maggior richiamo organizzati dal Comune e dalla Pro Loco Castiglione Olona.

Un percorso di degustazioni, arte, musica e spettacoli che richiama ogni anno migliaia di persone e che quest’anno offrirà anche l’opportunità di godersi la finale di Champions league sul maxischermo installato nel parco di Monteruzzo.

Dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della Pro Loco (dalle 18 alle 24 in via Roma nella sede della Pro loco e al Castello di Monteruzzo) si potranno degustare vini pregiati di diverse regioni d’Italia assaporando differenti proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento, il tutto arricchito da eventi artistico-musicali.

L’iniziativa verrà ufficialmente inaugurata alle 18 in piazza Garibaldi alla presenza delle autorità e dei presidenti delle associazioni coinvolte.

I musei saranno aperti fino alle 21 con la possibilità di visitarli in un esclusivo tour serale: il MAP – Museo Arte Plastica e Palazzo Branda Castiglioni che ospita la mostra “Spazi, Presenze, Paesaggi” con gli scatti di Giorgio Galimberti, Qian Jin e Fabio Mantovani organizzata in collaborazione con A.F.I. Archivio Fotografico Italiano all’interno del Festival Fotografico Europeo 2023; il Museo della Collegiata che presenta la mostra “Santi di Neri di Bicci. Ospiti toscani al Museo”. Sarà inoltre allestita all’interno dell’ex sala consiliare: “Memorie a breve termine” mostra fotografica personale di Alex Sala, a cura dell’associazione Kubeart.

Nel parco del Castello di Monteruzzo sarà proiettata la finale di Champions League su maxischermo, e dalle 21 ci saranno evoluzioni aeree e spettacoli di giocoleria e mangiafuoco ad animare l’anfiteatro nel parco del Castello per un’emozionante performance aperta sui tetti del borgo.

Quattro i gruppi musicali che suoneranno in diversi punti del paese: Libera Uscita in piazza Garibaldi, Grooveoldboys nel parco del Castello di Monteruzzo, Tomato Sauce al Belvedere del Castello di Monteruzzo e Dj Fabry nel cortile del Castello.

Per parcheggiare: via XXIV Maggio, via Salvo D’Acquisto, via Manzoni, via Boccaccio, via IV Novembre, via Verdi e via Po.

La manifestazione si aprirà alle 18 e proseguirà fino alla una di notte.

Qui la brochure con tutte le informazioni