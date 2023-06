Musica nel centro storico di Sesto Calende: un pomeriggio di note e armonie

Per gli amanti della musica e per coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’arte domenica 11 giugno è un giorno da segnare sull’agenda degli appuntamenti del Basso Verbano. A partire dalle ore 15:45 gli allievi delle Scuole di Musica “Percorsi Musicali” di Sesto Calende, “Accademia Clara Schumann” di Olgiate Olona, “Accademia dei Piccoli Musicisti” di Milano e “Antonio Guarnieri” di Casatenovo (LC) si esibiranno in diversi angoli suggestivi del centro storico di Sesto Calende, regalando melodie e suoni che riempiranno l’aria di magia.

L’obelisco garibaldino, l’infopoint, Piazza Guarana, l’alzaia, i portici e l’ingresso della biblioteca saranno i luoghi scelti per dar vita alla manifestazione musicale durante la quale gli allievi, guidati dai loro insegnanti, trasformeranno gli spazi urbani in palcoscenici d’eccezione.

Il pomeriggio si concluderà alle ore 18:15 nel cortile del Municipio, dove si terrà un concerto che vedrà la partecipazione dell’orchestra giovanile “Il sedicesimo”, dell'”Ensemble di violoncelli” e del Corpo Musicale “G. Colombo”. Le note si fonderanno in un’unica sinfonia, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza straordinaria che rimarrà impressa nella memoria di tutti i presenti.

In caso di pioggia, l’evento si sposterà al Centro Studi Angelo Dell’Acqua in via Indipendenza 15, mantenendo gli stessi orari. Nella locandina sottostante le postazioni delle rispettive scuole di musica.