“Musica sotto le stelle”: il concerto d’estate a Casorate Sempione

Venerdi 9 Giugno – CONCERTO D’ESTATE 2023 – Corpo Musicale “La Casoratese”

Note sotto le stelle del cinema.

Dopo il successo del 5° Stage Giovanile di Musica d’Insieme che ha visto quasi 200 ragazzi che hanno riempito di note, passione ed entusiasmo la palestra comunale, Il Corpo Musicale “La Casoratese” si congeda prima della pausa estiva con due appuntamenti.

“Musica sotto le stelle” è il titolo del Concerto d’Estate che avrà luogo nel piazzale della palestra comunale di Casorate Sempione.

Il programma del concerto si sviluppa attraverso un percorso musicale legato al cinema e alle sue colonne sonore.

Le note di compositori come Piovani, Morricone, Mancini, Hurwitz, Williams Lloyd Webber, faranno rivivere al pubblico ricordi legati al cinema.

Un viaggio che parte dall’Oriente, passando per un Inghilterra piena di magia, pantere rosa ed elefanti, l’amore di un padre per il proprio figlio, il vangelo in chiave rock, jazz e teatro per finire con un buono, un brutto e un cattivo.

Il tutto sotto la competente direzione del maestro Emanuele Maginzali.

Il concerto come già detto si svolgerà presso il piazzale della palestra comunale di Casorate Sempione in via Edmondo De Amicis, con inizio alle ore 21 di Venerdì 9 Giugno.

In caso di maltempo, il concerto sarà spostato nell’adiacente palestra comunale.

Il concerto avrà una replica il giorno successivo, sabato 10 Giugno presso l’area feste in via Roma, in occasione della “Proloco in Festa”

Gli eventi sono patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Casorate Sempione e dall’ Anbima.

L’ingresso è come sempre gratuito.