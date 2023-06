Nel parco giochi di Gazzada la vasca dei pesci rossi ha l’impianto guasto, cercasi idraulico di buon cuore

Cercasi idraulico, dal cuore gentile e amante degli animali, disposto a salvare pesci rossi.

L’appello viene da Gazzada Schianno: in un piccolo parco giochi nel cuore di Gazzada c’è una cappelletta con una madonnina; ai suoi pedi una vasca naturale con qualche pesciolino rosso.

Da più di un anno il sistema che fornisce acqua alla vasca è rotto e da allora un gruppo di donne si è preso la briga di riempirla saltuariamente, portando l’acqua con i secchi.

Ieri però è arrivato l’appello con un post: “…è passato parecchio tempo dall’ultimo post che segnalava la condizione “precaria” della vasca dei pesci, alla Grotta di via Italia libera – scrive Alessandra -. Era l’estate scorsa. Al decoro del luogo si dedica, in maniera esemplare e devota, la signora Franca. Io, mi sono presa l’impegno di monitorare la situazione pesciolini. Ricordo l’indignazione di tanti, i propositi di alcuni, ma in pratica nulla di fatto. È più facile, digitare, vero?”

“Comunque, poco importa, io lo faccio volentieri perché amo e rispetto la vita e quegli squaletti colorati, sono adorabili. Cerco di mantenere l’acqua pulita e a giusto livello. Non è facile poiché l’impianto è guasto e il mio intervento deve essere continuo per garantire un ambiente appena, appena compatibile con la vita. Compro il mangime apposito: nessuno si azzardi più a buttare interi panini nella vasca. Eh, mamme, nonne, babysitter in generale, insegnante ai bambini a non gettare sassi, rami, fiori, erba e quant’altro… È educazione e i piccoli comprendono, se voi gli spiegate le motivazioni”.

“Ora, il vero motivo del mio lungo monologo è questo – continua Alessandra- . Fra di voi, cari lettori e amici, c’è un idraulico di buon cuore (o conoscete un idraulico di buon cuore) che possa ripristinare l’impianto? O parte di esso, almeno. Niente polemiche … Non ho interpellato nessuno, visto il totale disinteresse, finora”.

Quindi, se siete un idraulico/un’idraulica e riuscite a trovare un po’ di tempo libero magari nel weekend, via andrebbe di risolvere il problema della vasca del parco giochi di Gazzada?

Se siete disponibili scrivete a redazione@varesenews.it