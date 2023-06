Nel Ticino si lotta contro il siluro e si lavora per far crescere le trote

Giovedì 8 giugno dalle 9.30 al centro Parco ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo si terrà il convegno conclusivo del Sharesalmo, cofinanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera.

Durante la giornata saranno presentati i risultati conseguiti che hanno messo in luce l’importanza degli interventi di deframmentazione dei corsi d’acqua, l’utilità degli incubatoi ittici anche per la conservazione di specie a rischio di estinzione, opportune strategie di contenimento del siluro, nonché aspetti inerenti la fruizione turistica dell’area italo-svizzera del bacino del Ticino.

Il valore aggiunto del progetto è stato il saper collegare ricerca e monitoraggio scientifico, conservazione e pesca sportiva.

Nel pomeriggio di giovedì è previsto un networking, con diversi progetti nazionali dedicati alla conservazione della fauna ittica, introdotto da una relazione della Dott.ssa Lucilla Carnevali di ISPRA. Saranno presenti relatori che hanno direttamente coordinato o gestito azioni dei progetti LIFE Minnow, LIFE GrayMarble, Life STREAMS, Life Nat.Sal.Mo, Life BARBIE, Life LIFEEEL; Life PREDATOR.

Studenti, ricercatori, faunisti e pescatori sportivi troveranno fra i temi trattati novità e argomenti d’interesse.

«Anche questo evento dimostra ampiamente l’utilità di aggregare gli attori del territorio e le competenze che li caratterizzano per il raggiungimento di un comune obiettivo di conservazione e di valorizzazione» commenta il Consigliere del Parco Francesca Monno. «In questo caso, l’interesse condiviso è incentrato sulla conservazione e sulla gestione dei salmonidi autoctoni dell’area italo svizzera del bacino del Ticino. Posso, inoltre, affermare con soddisfazione che anche Sharesalmo ha arricchito la lunga esperienza del Parco del Ticino su temi riguardanti la gestione della fauna ittica».

Per partecipare in presenza è richiesta l’iscrizione tramite l’apposito form, qui.

Il progetto in numeri

Il progetto Interreg Sharesalmo iniziato nel giugno 2019, si concluderà proprio a giugno di quest’anno, benché nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera sia stato approvato un progetto di capitalizzazione dei risultati raggiunti con Sharesalmo che sarà implementato nei prossimi mesi fino a fine anno 2023.

Grazie a Sharesalmo sono stati riaperti ulteriori 40 chilometri di corridoio ecologico per i pesci lungo il bacino del Ticino completando così la rete dei più importanti passaggi per pesci realizzati presso dighe e sbarramenti collocati lungo il corso d’acqua fra Italia e Svizzera.

Oltre 400.000 pesci fra Trote marmorate e Temoli pinna blu sono stati prodotti negli incubatoi di Varallo Sesia e di Maglio di Colla.

Centinaia di trote marmorate sono state marcate con trasmettitori acustici ad alta precisione e monitorate con sonar durante i loro spostamenti lungo il Ticino e attraverso i passaggi per pesci.

Nuovo impulso turistico è stato dato alla pesca sportiva solo se praticata in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente fluviale.

Circa mille ragazzi hanno seguito un percorso didattico dedicato all’allevamento dei Salmonidi e alla pesca sportiva, visitando l’allevamento ittico e il museo della pesca di Varallo Sesia accompagnati dalle Guide e dagli Educatori ambientali del Parco del Ticino