Nella “Lombardia” che brilla tra i cadetti ori per Belli, Trupia e Cappelletti

C’è anche una bel contributo “targato Varese” nella netta vittoria colta dalla selezione della Lombardia al IX Memorial Pratizzoli, meeting di atletica leggera disputato a Parma e aperto ai team regionali di categoria cadetti.

Tanti i successi ottenuti dalla Lombardia, con quello più “rumoroso” appannaggio del lunghista milanese Daniele Inzoli volato a 7,48, appena 4 centimetri in meno del record italiano cadetti che appartiene (nientemeno che) ad Andrew Howe.

Sempre dalla pedana del lungo è arrivata la prima bella notizia per il Varesotto visto che Carola Belli (foto in alto), classe 2008 dell’Atletica Gavirate, ha ottenuto l’argento con 5.70, 10 centimetri in meno della vincitrice (Viola Canovi, Emilia Romagna). Belli però non si è fermata ma ha fatto ancora meglio: schierata nella staffetta 4×100 la gaviratese ha conquistato la medaglia d’oro con tanto di record italiano in 46.75. Belli ha gareggiato in squadra con Matilda Lui (Atletica Bresso), Kelly Doualla Edimo (Fanfulla) e Alessandra Gelpi (Brembate) capaci di limare di 29 centesimi il limite precedente.

Anche a livello maschile la 4×100 lombarda si è dimostrata imprendibile, questa volta con due varesini nel quartetto. Si tratta di Alexander Trupia dell’Atletica Cairatese e Giacomo Cappelletti dell’OSA Saronno che hanno affiancato il già citato Inzoli e l’altro milanese Matteo Berardo per un crono conclusivo di 43.07, nettamente il migliore del lotto. Trupia e Cappelletti sono stati anche 4° e 8° sugli 80 metri individuali. Quarto posto anche per il gaviratese Federico Giardiello nei 2.000 metri e per la saronnese Anna Basilico nei 3.000 metri di marcia.