Nella Uyba di Velasco c’è spazio per il ritorno della cinese Simin Wang

La Uyba 2023/2024 di Velasco continua a prendere forma e assume anche un accento “orientale”: la società ha infatti annunciato il ritorno del libero cinese Simin Wang, già vista dai tifosi biancorossi nella stagione 2019/2020.

Dopo l’esperienza bustocca, la giovane era tornata in Cina per giocare con la maglia dello Shenzhen Zhongsai nella stagione 2021/2022 per rientrare poi in Europa e trascorrere l’ultima annata con il Volero Le Cannet. In Francia ha disputato un’ottima stagione con prestazioni di livello sia in Champions League sia in campionato, vinto in finale contro il Mulhouse.

A Busto Wang affiancherà nel ruolo di libero la titolare Giorgia Zannoni: una sfida per entrambe ma anche la possibilità per la cinese – sotto la guida di un coach esperto come Velasco – di farsi apprezzare e dimostrare la sua crescita.

Nella sua dichiarazione rilasciata al sito del club, Simin Wang si dice entusiasta per l’opportunità di tornare a Busto, dove si è trovata da subito ben accolta nella sua prima esperienza fuori dalla Cina: «Sono davvero felice di tornare alla UYBA: nella stagione in cui sono stata qui mi sono trovata benissimo e sarò sempre grata a questa società che è stata la prima a darmi la possibilità di giocare in Europa. Torno più matura, perché in questi anni ho giocato tanto e soprattutto nell’ultima stagione con il Volero Le Cannet ho potuto assaggiare un volley di altissimo livello sia in campionato che in Champions League. Non vedo l’ora di tornare alla e-work arena e di conoscere le mie nuove compagne e coach Velasco, un vero mito del volley».