“Nessuno” il nuovo romanzo di Ernesto Masina al Salone San Luigi del convento della Brunella

Sabato 10 giugno alle ore 17 al Salone San Luigi del vecchio convento della Brunella in via Crispi a Varese si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Ernesto Masina “Nessuno” pubblicato da Robin Edizioni. Interverrà Chiara Ambrosioni.

LA STORIA

Un giovane schivo e di straordinario talento, Bortolo Pelamatti, viene pre- miato durante una manifestazione pittorica indetta a Breno e prescelto come apprendista dal famoso architetto Brichetti. La morte prematura dei genitori lo designa poi come erede di una cospicua e misteriosa fortuna, ma c’è un ostacolo imprevisto: Bortolo Pelamatti non è mai stato iscritto all’anagrafe né è mai stato battezzato. Per lo Stato e per la Chiesa, non è nessuno. A svelare il mistero celato dietro questa vicenda del tutto paradossale è, suo malgrado, il buon don Arlocchi. Ancora una volta – nonostante gli acciacchi dell’età e qualche rivelazione fi n troppo scabrosa – rinuncerà all’amato caffelatte per cercare la verità e dare un’identità al ragazzo.

L’AUTORE

Ernesto Masina è nato in Africa da genitori italiani una… infinità di anni fa. Durante la giovinezza, assieme ai suoi fratelli (tra cui il giornalista Rai Ettore Masina), ha molto viaggiato assecondando le esigenze lavorative del padre, ufficiale dei carabinieri. Ha svolto numerose mansioni professionali, in Italia e all’estero, sino a ricoprire il ruolo di direttore commerciale per una nota azienda chimica. È arri- vato alla scrittura in tarda età, ma con buon successo. Il suo primo romanzo ha ricevuto ottima critica e i giornalisti del gruppo “La Stampa” lo hanno collocato nel sito “Lo Scaffale”, ove vengono ospitati solo i romanzi che non dovrebbero mancare in ogni biblioteca famigliare. È stato paragonato al “miglior” Vitali ed al mitico Piero Chiara. Particolarmente amato dai lettori il personaggio di don Arlocchi, protagonista di molti dei suoi racconti pubblicati – tra cui Quasi tutto avvenne per caso… (e al resto ci pensò don Arlocchi), edito da Robin – e di prossima pubblicazione. Vive a Varese e non ha alcuna intenzione, nonostante l’età avanzata, di smettere di scrivere.