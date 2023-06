Non solo Busto Arsizio, a San Vittore Olona la palestra Up Level non ha mai aperto ma ha fatto abbonamenti

Da una palestra chiusa improvvisamente (quella di via delle Allodole a Busto Arsizio, ndr) ad un’altra che, invece, non è stata mai aperta nonostante i continui annunci già a partire da settembre del 2022 e cioè quella di San Vittore Olona. Siamo a giugno 2023 e la serranda della Up Level è ancora abbassata ma, secondo uno schema che abbiamo già potuto vedere a Busto Arsizio, le iscrizioni erano già state aperte da tempo e molti hanno pagato anticipatamente un servizio che non hanno mai potuto utilizzare.

A San Vittore Olona ci sono gli iscritti ma la palestra Up Level non ha mai aperto

È di questi giorni, invece, la chiusura improvvisa della sede di Busto Arsizio di Up Level con diverse centinaia di utenti che hanno pagato abbonamenti annuali fino al penultimo giorno e che si sono trovati improvvisamente senza pesi, manubri, tapis roulant. Nessuno di loro è stato avvisato e la stessa dipendente addetta alla ricezione dei clienti avrebbe accettato rinnovi di abbonamento fino all’ultimo.

I clienti di Busto Arsizio dirottati in altre palestre anche a 30 km di distanza

Oltre a non essere stati avvisati i clienti non sono riusciti ad ottenere informazioni su possibili riaperture in altre sedi ma solo un laconico invito ad andare in altre palestre Up Level (Cermenate e Gallarate) anche perchè i contratti che hanno firmato escludono il rimborso per qualsiasi motivo. Questo significa che centinaia di persone si dovrebbero riversare su quella di Gallarate (dove si registrano già file per accedere alle attrezzature) mentre è impensabile o comunque difficile che qualcuno si spinga fino a 30 km da casa per allenarsi.

Nessuna risposta dalla proprietà

Il proprietario della catena di palestre è il napoletano Alfredo Ferrigno che, almeno fino a questa mattina, ha semplicemente ignorato qualsiasi richiesta di chiarimento da parte dei tanti iscritti alle sue palestre. Anche noi abbiamo provato a contattarlo attraverso l’ex-responsabile della palestra di Busto Arsizio (che però ha lasciato la società a dicembre 2022) oppure scrivendo nella chat di Facebook ma senza successo.