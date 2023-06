Nuova sede e nuovi mezzi, la SOS Valbossa festeggia “alla grande” i suoi 25 anni di vita

E’ stata una grande festa domenica 11 giugno per la Sos Valbossa: nel giorno in cui ha celebrato il 25esimo della sua fondazione ha infatti “tagliato il nastro” della nuova sede in via 2 Giugno, nella zona industriale di Vegonno ad Azzate, ha inaugurato e benedetto i due nuovi mezzi a loro disposizione e ha premiato i volontari più longevi.

Alla cerimonia hanno partecipato tutti i sindaci della Valbossa, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, la dirigente del 118 Sabina Campi (I loro interventi sono nel video). Presente al taglio del nastro, e soprattutto alle benedizioni dei veicoli, anche don Cesare Zuccato, parroco della comunità pastorale Maria Madre della Speranza che raccoglie i fedeli di Azzate, Buguggiate e Brunello.

«In 25 anni l’sos non ha mai fatto mancare la sua presenza sul territorio – ha commentato il sindaco di Azzate Raffaele De Simone – l’sos è per noi fondamentale, la loro vicinanza durante la pandemia, in un periodo durissimo, ci è stato d’aiuto e sostegno».

Tra i volontari presenti da più anni è stata premiata la presidentessa di SOS Valbossa, Cristina Crosta, che ha fondato l’importante realtà ed è quindi volontaria attiva da 25 anni. «Questa sede è una sede importante, che ci è stata donata – ha detto la presidente Cristina Crosta al taglio del nastro – A giugno del 2020 venivamo a turno di nascosto, durante il Covid, per lavorare e farla diventare quella che è ora. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per renderla come è ora, ma soprattutto il grande donatore che ha permesso tutto questo, e che oggi non c’è più: Renato Giuliani». Alla cerimonia ha partecipato il nipote Alessandro che ci ha aiutato ad acquistare anche alcune ambulanze.

La sede di Vegonno è stata acquistata grazie a una donazione in memoria: la grande struttura oggi inaugurata è di 1000 metri quadrati suddivisi su tre piani, l’ultimo dei quali è una sorta di “loft” , molto luminoso, con grandi finestroni che guardano l’area verde di Vegonno e Brunello e l’abitato di Dobbiate. Lo stabile era andato all’asta ed è stato acquistato per 442 mila euro grazie a una donazione.

Nella cerimonia sono stati consegnati anche i gagliardetti della SOS Valbossa a tutte le altre SOS della provincia di Varese, anch’esse presenti all’iniziativa.

La giornata è stata poi chiusa da un aperitivo buono è solidale: è stato curato infatti da “Mensa fuori contesto“, un progetto di ristorazione sociale che ha sede all’interno della sede della Croce Rossa di Varese, che dà un’opportunità concreta a un numero sempre maggiore di persone con disabilità.