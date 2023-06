Obiettivo Comune Gallarate: “Pronti alla raccolta firme sull’ospedale”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Obiettivo Comune Gallarate dopo il consiglio comunale dedicato al tema dell’ospedale.

A margine del consiglio di giovedì vanno doverosamente ricordate bene alcune cose per sintesi di verità che permettetemi di puntualizzare

1) In aula si è discusso di ospedale perché larga parte della minoranza lo ha preteso chiedendo la convocazione secondo legge e mantenendo ferma la richiesta anche dopo invito pubblico esplicito a desistere rivolto mezzo stampa da Fratelli d’Italia.

2) La minoranza ha proposto una mozione chiara e lineare sul S.antonio abate e il suo necessario rilancio sin dalla data del suo deposito ovvero il 26 aprile. La maggioranza ha invece depositato la sua soltanto pochi giorni fa quando era certo un consiglio sul tema viceversa non avrebbe presentato nulla.

3) Le due mozioni sono/erano sostanzialmente sovrapponibili sui propositi di necessario rilancio del nostro ospedale ma difformi nelle modalità di intervento sul tema perché quella delle minoranze che ricordo fu votata identica a novembre all’unanimità punta solo sulla risoluzione dei problemi del nostro nosocomio, mentre quella della maggioranza che ovviamente non si è potuta votare positivamente da noi, rilanciava sul tavolo la questione dell’ospedale unico come soluzione finale forse non comprendendo che questa è secondo noi la principale causa della prematura disgregazione dell’ospedale di Gallarate. Gli ospedali unici lo abbiamo detto documentalmente in aula andavano di moda fino a prima del covid ma non più adesso tranne che qui, come mai?

4) La manifestazione di giovedì 8 ha portato in piazza oltre duemila persone che hanno chiesto senza dubbio di salvare il S.antonio abate mentre secondo le testimonianze della maggioranza e del sindaco in particolare erano lì per caso insieme a qualche “komunista” e soprattutto non erano in tanti di Gallarate. Ocg ha sfidato Cassani e il cdx chiedendo di votare l’invito da rivolgere a Regione Lombardia di deliberare un referendum consultivo sulla questione, dopo che a novembre 2021 era già stata bocciata una nostra proposta comunale in tal senso. La maggioranza la ha bocciata perché evidentemente ha paura di chiedere anche ai suoi stessi elettori cosa pensano sull’argomento visto che troppi hanno capito solo adesso che l’ospedale di gallarate sparirà con quello unico. E secondo noi non condividono questa scelta e se gli fosse stata concessa questa democratica possibilità lo avrebbe dimostrato. Noi non ci arrendiamo affatto. Ocg presto con apposita conferenza stampa illustrerà il piano di raccolta firme che stiamo studiando per depositare quanto prima, sulla base dell’art 53 del regolamento di funzionamento del consiglio regionale, apposita petizione per chiedere alla regione di rilanciare l’ospedale di Gallarate e dire no all’ipotesi dell’ospedale unico come fatto di recente in Piemonte sul tramontato ospedale unico di Ornavasso o prima in Veneto col tramontato ospedale unico del Veneto orientale o come di recente fatto anche in Lombardia a Milano abbandonando l’accorpamento dei due ospedali San Paolo e San Carlo.

Obiettivo 5000 firme. Insieme si può.

Obiettivo Comune Gallarate