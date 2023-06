Ombrelli rossi nel vicolo, a Porto Ceresio un’installazione per dire no alla violenza

Sbucano ombrelli rossi nella stretta e suggestiva via Garibaldi di Porto Ceresio, ma non è solo un’installazione per abbellire un angolo del paese.

L’idea, nata dalla Biblioteca e sostenuta dal Comune, vuole essere un messaggio contro la violenza sulle donne e, in senso più ampio, contro la violenza di genere.

«Simbolo della protezione dagli abusi e dall’intolleranza ma anche di forza e volontà di resistere, l’ombrello rosso è divenuto simbolo internazionale dei diritti dei e delle sex workers – spiegano i promotori dell’iniziativa – Un simbolo che dice più di tante parole. L’intento di questa installazione è quello di sensibilizzare sui temi della violenza sulle donne e della violenza di genere, richiamando l’articolo 13 della Costituzione italiana: “La libertà personale è inviolabile”».

L’installazione, che sarà inaugurata sabato 17 giugno alle 11, resterà in via Garibaldi fino al mese di ottobre.