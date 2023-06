Parco Alto Milanese in festa per la Stanza nel Bosco e la Biblioteca verde del Pam

Doppio taglio del nastro al Parco Alto Milanese. Nel pomeriggio di sabato 10 giugno è stata inaugurata la Stanza nel Bosco, all’interno del bosco di querce rosse vicino alla Baitina e la Biblioteca verde del Pam le cui pagine sono dislocate lungo il percorso principale del parco che porta nella sede del consorzio. A presentare le due novità Davide Turri presidente del parco Alto Milanese con i due consiglieri: Flavio Castiglioni e Matteo Mascheroni.

Le dieci pagine del libro del Pam

Il “Percorso didattico con biblioteca botanica” è stato inaugurato con una passeggiata nel polmone verde. Alla camminata hanno partecipato circa 80 persone. In questo contesto sono stati illustrati i dieci totem, ossia le dieci pagine del libro del Pam realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Candiani e del Liceo Scientifico Tosi (due istituti di Busto Arsizio). La grafica di questi totem è stata realizzata dalla studentessa Francesca del Corso. Il progetto grafico segue la scia di quella già creata da Luca Binaghi: grafico che ha realizzato la mappa del parco. Tutti i panelli hanno un Qr- code pensato dai liceali dello scientifico, attraverso il quale i fruitori potranno accedere a video, informazioni e anche giochi.

Nel bosco delle querce rosse la stanza nel bosco

A presenziare in questo nuovo spazio i sindaci Lorenzo Radice e Mirella Cerini. Con loro gli assessore Tallarida e Artusa di Busto Arsizio con Tarlazzi l’assessore alla Cultura di Castellanza. In rappresentanza di Legnano anche l’assessore Lorena Fedeli. In prima fila i referenti del Rotary Club Parchi Alto Milanese con i rappresentanti di numerose associazioni tra cui quella di Legambiente. L’aula didattica il cui pavimento è composto da foglie cortecce e le sedute sono in legno è stata realizzata là dove un tempo c’erano delle querce: alberi che furono sradicati da una tromba d’aria. In quest’aula si potranno realizzare lezioni per i più piccoli, ma potrà diventare anche un luogo di lettura oppure uno spazio per spettacoli.

Le parole del presidente del Pam

«Siamo molto contenti e orgogliosi di poter oggi inaugurare la Stanza nel Bosco frutto di un lavoro durato circa due anni su due progetti realizzati insieme al contributo fondamentale di Rotary club Parchi Alto Milanese – spiega il presidente Turri -. La Stanza nel Bosco è un nuovo spazio all’interno del parco lasciato a disposizione di scuole e associazioni. Uno spazio per laboratori, attività, uscite didattiche di educazione ambientali per i nostri bimbi e ragazzi. Un luogo che si trova all’interno del bosco di querce rosse». Il presidente ha poi parlato dei dieci totem dislocati lungo il percorso principale del Pam: «Sempre oggi abbiamo inaugurato la biblioteca verde del Pam: una sorta di libro sul Parco, che non c’era, e che abbiamo scritto, con la collaborazioni di due scuole di Busto Arsizio, ossia l’artistico Candiani e lo scientifico Tosi di Busto. Parliamo di un libro le cui pagine sono sfogliate e fissate su totem all’interno del parco. Un testo che parla del Roccolo, la Pinetina , la Cascinetta, i Casotti, il Bosco, quali alberi e quali animali troviamo, corredati da video e contenuti multimediali realizzati dagli studenti. Il percorso è già aperto e visitabile lungo il sentiero principale, così come l’aula, e l’invito è di venire al Parco Alto milanese a scoprire queste nuove strutture».