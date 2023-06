Parkour, falegnameria e food truck al parco Giotto coi ragazzi del progetto Galapagos di Busto Arsizio

Sabato 3 giugno presso il parco Giotto di Busto Arsizio si terrà un evento nel quartiere Sant’Anna, organizzato dai ragazzi del progetto Galapagos e dell’associazione Coartazione. La loro idea è quella di prendersi cura attivamente della propria città.

Per questa importante occasione, saranno allestiti dei “cantieri” di parkour con la collaborazione di Parkour Wave e di falegnameria con l’associazione T’immagini, dove saranno realizzate delle panchine e degli sgabelli che verranno donati al parco Giotto. La serata proseguirà con la possibilità di gustare del buon cibo ascoltando musica dal vivo ed infine, con la visione del cortometraggio “Il Cantiere” di Pietro Marcello.

Il progetto di cui Elaborando è capofila vede una forte partecipazione di diversi partners e dei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Marnate. Per questo evento sarà presente l’assessore alla Politiche Giovanili Daniela Cerana ed è stata invitata anche la consigliera regionale con delega alle politiche giovanili Lara Magoni (in forse la sua presenza). L’evento si svolgerà in ogni caso.