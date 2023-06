Parte per un cammino e si ritrova a spalare fango in Romagna, il presidente dei Calimali di Fagnano: “Serve olio”

«Da nostri contatti in Romagna impegnati nell’emergenza e dal nostro presidente che in questo momento si trova a Sant’Agata sul Santerno (RA), ci è arrivato un appello urgente. In quelle zone in piena emergenza tra le tante cose mancanti tra cui viveri e generi di prima necessità, mancano totalmente l’olio d’oliva e l’olio di semi.

Per dare un aiuto concreto portate bottiglie d’olio (mi raccomando solo olio) a Calipolis nelle giornate di martedì 6 giugno dalle 10 alle 14 e mercoledì 7 giugno dalle 16 alle 20. Giovedì 8 giugno verrà organizzato il trasporto a Lugo dove Claudio ci aspetta. Siate generosi e condividete! La Romagna ha bisogno anche del nostro aiuto».

È questo il messaggio lanciato dall’associazione Calimali di Fagnano Olona dopo che il loro presidente, partito per un cammino, si è ritrovato a Sant’Agata sul Santerno (nei pressi di Lugo di Romagna, una delle zone più colpite) a spalare fango tra i tanti volontari che in queste settimane stanno aiutando la popolazione locale ad uscire dall’emergenza causata dall’alluvione di maggio scorso.

Claudio Caccin ha dovuto interrompere il cammino subito dopo Bologna perché i sentieri sull’appennino sono impraticabili: «Mi sono iscritto alla piattaforma SOS Alluvione e mi occupo da tre giorni di spalatura fango e distribuzione viveri». Questo uno dei messaggi fatti girare nelle chat dell’associazione che si è subito attivata.