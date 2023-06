Il recupero della barca affondata nel Lago Maggiore a Lisanza

Sono cominciate venerdì mattina le operazioni di recupero dell’imbarcazione naufragata domenica 28 maggio di fronte alle coste di Lisanza, a Sesto Calende.

Sul posto, non distante dalla zona del cimitero della piccola frazione di lago, è al lavoro una grande gru dotata di argano che aggancerà il relitto per riportarlo in secca e consentire gli esami sul relitto disposti dalla procura della repubblica di Busto Arsizio che indaga sullo skipper dell’imbarcazione, Claudio Carminati, per omicidio colposo e naufragio colposo.

Sulla vicenda, che ha fatto muovere la grande stampa internazionale incuriosita sulla presenza sulla barca di 21 componenti dei servizi d’intelligence militare italiana e del Mossad israeliano, sono ancora in corso verifiche e valutazioni, estranee all’inchiesta giudiziaria, per capire quale fosse la reale motivazione della presenza di operatori dei servizi sull’imbarcazione “Good..uria“, barca di 16 metri battente bandiera Slovena e varata nel 1982.

A tal proposito il sindaco di Arona Federico Monti, che ha recentemente sposato Claudio Carminati con la moglie di origini russe Anna Bozhkova, ha spiegato all’agenzia di stampa Agi che il comandante della barca, Carminati, la domenica del naufragio «sarebbe dovuto andare alla Fiera della focaccia in Liguria con la moglie, e poi un suo conoscente, forse un ex carabiniere, gli prospettò l’idea di caricare delle persone, che non sapeva appartenessero ai servizi segreti, portarle a fare un giro e a pranzo all’Isola dei Pescatori e lui cambiò programma». Sempre secondo il sindaco di Arona, Carminati «non sapeva assolutamente chi aveva caricato quel giorno».

Il recupero dell’imbarcazione affondata è durato alcune ore ed il piccolo battello è riemerso attorno a mezzogiorno di venerdì grazie all’ausilio delle unità nautiche dei carabinieri che hanno coadiuvato le operazioni.