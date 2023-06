Per Legambiente e Touring Club Cannero Riviera è la “regina” del Lago Maggiore

Non ci sono solo le splendide spiagge con acqua cristallina di Sardegna e Puglia nella guida “Il mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano. Ad aggiudicarsi le cinque vele, il massimo della qualità certificata in questa classifica, anche 12 comuni sui laghi, in sei regioni diverse.

Il vessillo blu con le cinque vele arriva anche sul Lago Maggiore e sventolerà a Cannero Riviera, una delle più rinomate località della sponda piemontese che si conferma nella vetta di questa classifica. Altre località del Verbano sono state segnalate ma tutte con un “punteggio” inferiore, ma in ogni caso questo rappresenta un riconoscimento di qualità. In Lombardia invece il massimo riconoscimento è andato al Lago di Garda. Secondo Legambiente e Touring le migliori località dello specchio d’acqua sono Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs), entrambe sulla riva occidentale del Lago di Garda.

Proprio in quest’ultima località si è tenuta la cerimonia di consegna delle Cinque Vele ai comuni dei laghi, all’interno di un convegno organizzato per la presentazione e firma agli amministratori locali della Carta del Lago, documento nato nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes per contrastare la presenza di microplastiche nei laghi e di cui Legambiente è Beneficiario coordinatore. Le province autonome di Trento e Bolzano si confermano tradizionalmente le più premiate con 4 località e la conquista del primo posto in classifica con il comune di Molveno (Tn), vero avamposto di una rivoluzione lenta che, sul modello della località marittima di Baunei, si è posto l’obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico del territorio e contingentare il carico di ospiti, mettendo in atto uno studio per individuare il “numero giusto” di presenze che assicuri l’equilibrio tra chi vive il paese, chi lo visita e l’ambiente.

Tra le altre località lacustri che hanno ottenuto il massimo riconoscimento in Trentino c’è anche Ledro (Tn) sul lago omonimo; in Alto Adige ci sono Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fie’, Appiano sulla strada del vino (Bz) sul lago di Monticolo. Premiati 2 località per il Veneto: Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis; in Toscana confermate le Cinque Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell’Accesa. Ulteriore conferma rispetto allo scorso anno a due località piemontesi: Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore.

