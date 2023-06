Petardi per festeggiare l’ultimo giorno di scuola al “Facchinetti” di Castellanza

Ultimo giorno di scuola “col botto” all’Isis Facchinetti di Castellanza. Intorno alle 8 del mattino un gruppo di ragazzi ha sparato qualche petardo nella scuola.

Per fortuna solo tanto rumore e la bravata non ha causato feriti: cinque ragazzi, tra i 18 anni e i 20 anni, e una donna di 27, che si trovavano vicino al punto in cui sono stati lanciati i petardi sono rimasti solo leggermente frastornati. Sono stati chiamati i carabinieri di Busto Arsizio e un’ambulanza della Soreu dei Laghi ma nessuno è stato medicato. Sarà, molto probabilmente, la scuola a prendere provvedimenti nei confronti degli alunni “esuberanti”.