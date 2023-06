Pieno di medaglie per la Cam Gallarate al Campionato Regionale Targa

Importante risultato per il tiro con l’arco Gallaratese nel Campionato Regionale Targa (divisione arco olimpico) che si è tenuto domenica a Gussago, in provincia di Brescia. La CAM (Compagnia Arcieri Monica) fa il pieno di medaglie portando a casa ben sei ori e due argenti.

Gaia Rota si aggiudica l’Oro per la categoria Senior Femminile e l’Oro Assoluto femminile; Edoardo Sportiello Sghirinzetti l’Oro Senior Maschile e l’Oro Assoluto maschile.

Ai conseguimenti individuali si aggiungono i risultati a squadre: Michele Frangilli, Edoardo Sportiello Sghirinzetti, Alessandro Volpato si aggiudicano l’Oro a Squadre classe Senior Maschile e l’Argento a squadre Assolute; Michele Frangilli e Gaia Rota l’Oro per il Mixed Team. Gaia Rota, Carla Frangilli, Giulia Matteini conquistano infine l’Argento per la classifica a squadre classe Senior Femminile.

I due assi Michele Frangilli (CAM) e Mauro Nespoli (Arcieri Voghera), in forza alla squadra dell’Aeronautica Militare, per regolamento possono partecipare ai campionati regionali solo nella parte di gara a squadre. Gli scontri a squadre tra i due sono fini con un oro a testa: Mixed Team per la CAM e Maschile assoluta per Voghera.



Foto Vittorio Frangilli, da sinistra: Edoardo Sportiello Sghirinzetti, Michele Frangilli, Gaia Rota, Carla Frangilli, Alessandro Volpato