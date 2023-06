Pierfrancesco Buchi passa il testimone di presidente del Lions Club di Luino

Al ristorante La Stampa 1968 di Cadegliano Viconago, Pierfrancesco Buchi ha terminato l’anno di Presidenza del Lions Club di Luino, passando il testimone a Maurizio Pesenti che dal primo di luglio sarà il nuovo presidente del sodalizio fino a giugno 2024.

Durante l’intervento di chiusura Pierfrancesco Buchi ha voluto ricordare i tanti meeting culturali organizzati, ma soprattutto gli oltre 27.000 euro di contributi che la sua presidenza ha destinato a progetti sul territorio, frutto della generosità dei soci Lions. «Ho voluto spaziare – commenta Buchi – su più temi nel campo del sociale, della cultura, dei giovani, della scuola, dello sport e della promozione dei valori dell’impegno civico nella propria comunità. Ci sono tanti progetti che abbiamo potuto sostenere, altrettanti saranno sostenuti da chi verrà dopo di me. Il Lions Club è un’onda di generosità e di impegno civico al fianco delle realtà del territorio che non possono aspettare le risposte dagli enti pubblici troppo spesso impantanati nelle lungaggini burocratiche; se il Lions Club decide di sostenere un progetto lo fa con immediatezza e concretezza. Quando ho tirato le somme del sostegno dato con la mia presidenza sono rimasto molto contento. E’ una buona cosa per la nostra realtà territoriale».

Durante l’anno si è parlato di musica a Palazzo Verbania con il maestro Angelo Branduardi, di giustizia con il giudice Giuseppe Battarino, di sport con le società sportive Luino Volley e Pallacanestro Virtus Luino, di educazione e servizio con il gruppo Scout di Luino, di natura ed arte con l’evento Dialoghi con la Natura, di cittadinanza attiva con la giornalista Gloria Schiavi, si è ascoltato il tenore Mirko Provini, gustato le prelibatezze degli studenti dell’Agenzia formativa di Luino, parlato dei sintomi della malattia di Alzheimer con la Fondazione Mons. Comi, applaudito lo spettacolo di Silvia Priori, Francesca Galante e Ciro Radice al Teatro Sociale, visitato Villa Della Porta Bozzolo e la mostra di Andy Warol al Maga di Gallarate, approfondito la storia di Cannero con Pierangelo Frigerio, messo al centro la salute e la prevenzione durante il Lions Day organizzato a Luino, senza dimenticare le celebrazioni per i 60 anni del Club.

Oltre alle serate di convivialità e di approfondimento, il Lions Club ha però svolto un ruolo decisivo nel servire la Comunità con specifici service per un totale di oltre 27.000 euro così indirizzati:

5.500 euro alla Fondazione Mons. Comi (così suddivisi: 1.500 per il progetto sul riconoscimento dei sintomi dell’Alzheimer, 1.000 per organizzare le visite di prevenzione al tumore al seno con la LILT per le dipendenti della Fondazione e 3.000 euro per il rinnovo degli allestimenti durante i pranzi e le cene dei 200 ospiti. Di questi 5.500 euro, 4.000 euro sono il frutto dell’impegno del Comitato Signore Lions).

4.000 euro all’Istituto Comprensivo Bernardino Luini per i progetti musicali.

4.000 euro all’Agenzia Formativa di Luino per le varie serate e la realizzazione della L in legno commemorativa per il 60esimo.

3.200 euro alla Croce Rossa di Luino e Valli per l’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei malati.

1.800 all’emergenza terremoto in Turchia e Siria, con un progetto abitativo nei territori colpiti.

1.000 euro alla Pallacanestro Virtus Luino, 1.000 alla Luino Volley e 1.000 agli Scout di Luino per dare la possibilità a 12 ragazzi con famiglie in difficoltà di fare un anno di sport ed un percorso educativo nell’Agesci.

1.000 euro alla Nuova Pro Loco Città di Luino.

1.000 euro all’Istituto Comprensivo di Germignaga per il progetto KAIROS sull’inclusione ed il valore della diversità.

1.000 euro alla Fondazione LCIF per progetti a carattere sociale.

1.000 all’emergenza in Emilia, sostenendo gli aiuti alle famiglie colpite dall’alluvione.

500 euro alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori per lo sportello di prevenzione a Luino.

500 euro all’evento sulla disabilità Sport senza Barriere.

500 euro alla realtà dei Cani Guida Lions per i non vedenti.

500 euro al Gruppo Impegno Missionario.

500 euro al progetto Poster della Pace.

Tra le varie autorità presenti anche Marco Magrini presidente della Provincia di Varese, Alberto Frigerio governatore del Distretto Lions 108IB1, Fausto Turci direttore generale della Fondazione Mons. Comi e Maurizio Gussoni past president della Croce Rossa della Lombardia. Maurizio Gussoni, in rappresentanza del presidente nazionale CRI, ha consegnato al Lions Club Luino la benemerenza nazionale di Croce Rossa “Tempo della Gentilezza” con medaglia di bronzo per l’impegno del Club al fianco della Croce Rossa negli anni dell’emergenza pandemica che lo scorso anno il past president nazionale CRI Francesco Rocca ha conferito al sodalizio luinese. L’artista Anna Maria Chiesa di Cremenaga ha donato, nel solco dell’iniziativa “Un sasso per un sorriso” ad ogni socio Lions un sasso personalizzato con il logo ed il motto WE SERVE.