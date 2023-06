Più tempo pieno nelle scuole di Varese: è l’obiettivo di Comune, Ufficio scolastico e istituti comprensivi

Aumentare l’offerta del tempo pieno, a 40 ore settimanali, nelle scuole primarie di Varese. È l’obiettivo di Comune, Ufficio Scolastico Territoriale e i 5 Istituti comprensivi di Varese per favorire una miglior conciliazione delle necessità delle famiglie, a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Dal 2018, il tempo pieno è presente in 4 istituti varesini: la IV Novembre ( che storicamente ha sempre mantenuto l’offerta), la Mazzini, la Pascoli e la Baracca. Attualmente, però, su una popolazione scolastica complessiva di 2.608 alunni il 44% (1140 utenti) frequenta il servizio comunale del doposcuola pomeridiano, operativo in 18 scuole primarie. Dati che sottolineano una necessità concreta delle famiglie di poter contare sulla scuola anche nelle ore pomeridiane. Da qui la proposta di avviare una sinergia tra tutte le realtà istituzionali interessate, per poter arrivare a una programmazione didattica strutturata dell’intera giornata su tempo scuola con moduli mattutini e pomeridiani, il cui ponte è il momento della mensa, organizzato in cooperazione con i servizi educativi comunali.

La riduzione dell’offerta del tempo pieno nella città di Varese risale a oltre 10 anni fa quando una politica di contenimento della spesa chiedeva di attivare le 40 ore in presenza di determinate condizioni. In città, storicamente, i dirigenti hanno sempre preferito un tempo scuola inferiore per un approccio pedagogico.

La crescita delle iscrizioni ai servizi parascolastici, però, impone oggi una nuova riflessione che coinvolge sia le scuole, sia l’Ufficio scolastico, che rappresenta il Ministero, sia il Comune che garantisce un’offerta di tempo prolungato a pagamento ma che non è tempo scuola.

«La scuola è a servizio delle famiglie – dichiara il Dirigente scolastico provinciale, Giuseppe Carcano – il potenziamento del tempo pieno in città di Varese ha visto una significativa attenzione da parte delle famiglie e pertanto è volontà della scuola aumentare i plessi in cui trovare questa offerta formativa in sintonia con i singoli istituti e docenti».

«Iniziamo sin da ora delle riflessioni per valutare il potenziamento del tempo pieno nelle primarie cittadine a partire dall’anno scolastico 2024/2025 – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – una scelta che considera il mutamento dei bisogni della popolazione scolastica e della famiglie, con la crescente necessità di accogliere tutti gli alunni e le alunne nelle ore pomeridiane, così come già avviene in molti altri Comuni lombardi ed in particolare nei capoluoghi».

«Del resto – prosegue il sindaco Davide Galimberti – in città si concentrano molte aziende, uffici e servizi di carattere provinciale e pertanto incrementare il servizio scolastico di tempo pieno rappresenta una vera e propria esigenza per un territorio che vuole essere sempre più punto di riferimento per le famiglie che vogliono vivere in un capoluogo ben collegato e dove la qualità della vita è di elevato livello e con servizi di qualità».

La proposta fatta dal Comune in accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese dunque, apre ad una fase di dialogo con gli istituti scolastici per comprendere le diverse esigenze di flessibilità organizzativa, criticità e necessità, compatibilmente con le disponibilità di organico del personale docente e nel rispetto delle scelte didattiche delle singole autonomie scolastiche. Il Comune di Varese, nei plessi in cui sarà attivato il tempo pieno garantirà comunque il doposcuola previsto fino alle 17.30, con possibilità di estensione fino alle 18.30, in funzione delle richieste che verranno avanzate dalle famiglie.

L’orario scolastico di 40 ore settimanali prevede tendenzialmente: dal lunedì al venerdì 30 ore di lezione tra mattina e pomeriggio e 10 ore di mensa. Questa mattina dall’assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese sono partite le comunicazioni ai genitori sull’apertura delle iscrizioni per le classi prime delle scuole Primarie di Varese specificando le varie possibilità di orario scolastico che si potranno scegliere per i propri figli: 24, 27, 30 e appunto 40 ore (il tempo pieno per le 4 scuole che offriranno questo servizio).

IN COSA CONSISTE IL TEMPO PIENO:

40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 16.05.

Durante le ore scolastiche si svolgono:

Attività disciplinari

Laboratori

Attività di approfondimento

Consolidamento e recupero

Attività ricreative e mensa

La giornata è divisa in tre momenti:

Attività disciplinare e ricreazione

Attività disciplinare, approfondimento consolidamento e recupero

Mensa, attività pomeridiane e laboratori

Esempi di laboratori:

Musicali, artistici, manuali, d’informatica, scientifici, educazione ambientale, alimentare, stradale, laboratori di lettura creativa e animata…