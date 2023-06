Primo memorial “Andrea Campoleoni“, Cuveglio ricorda con lo sport

Corsa dedicata ai più giovani in memoria (memoria ancora viva, vivissima) di un esempio per tutti: dedizione e coraggio, quella che ci vuole per affrontare uno sport, per partecipare ma anche per vincere, con sano spirito. Dunque il primo memorial “Andrea Campoleoni” il comandante della polizia locale recentemente scomparso si farà proprio a Cuveglio il 2 giugno, una data simbolica dal momento che è proprio la festa della Repubblica, di cui Campoleoni, come tanti colleghi, era servitore in quanto pubblico ufficiale.

La corsa si disputerà con partenza e arrivo alla chiesa di Sant’Anna a Cuveglio (nella foto), un percorso di 700 metri da ripetersi più volte fra le categorie : “ragazzi elementari“, “ragazzi medie“, e “staffetta genitori/ragazzi“. L’appuntamento è per le 9 ed è organizzato da Proloco Cuveglio, Comitato feste Vergobbio col patrocinio del Comune di Cuveglio.