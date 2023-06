Da Varese quattro tracce che raccontano il disagio della provincia: “Vinz” è il nuovo EP di Affari Grossi

In attesa del loro live show venerdì 9 giugno sul palco della Festa del Rugby 2023, la band hip-hop Affari Grossi è tornata con un nuovo EP dal titolo “Vinz”, un progetto nato come “guerra lampo”, che sarebbe dovuto essere ideato e concluso in breve tempo e che è invece diventato l’inizio di qualcosa di più importante.

Ispirati a “L’Odio”, un film del 1995 di Mathieu Kassovitz, i tre giovani rapper varesini – Spiz, Giò “Freddy Groover” e Mich “Kanu Reevs”– hanno inciso quattro tracce che raccontano Vinz, il protagonista del film, rispecchiandosi in quello che rappresenta questo personaggio e portando all’attenzione dei varesini quello che è “il disagio della provincia”: “Abbiamo percepito una similitudine tra i tre protagonisti, il nostro essere in tre e il fatto che questi tre personaggi rappresentano molto bene le sfaccettature del carattere di ognuno, da quello che riesce a mantenere di più la calma, quello che non sa controllare le proprie emozioni, quello più impulsivo e distruttivo – racconta Giò – Consideriamo questo EP come un primo contenitore dove inserire determinate emozioni e idee. Abbiamo preso Vinz come colonna portante di questo progetto, perché rispecchia appieno il nostro prendere tutto di petto pur essendo alle prime armi. Abbiamo voluto dare un’idea di ignoranza deliberata e allo stesso tempo raccontare l’altra faccia della medaglia, il disagio, mantenendo una profonda sincerità. “La rassegnazione della provincia” è la chiave di lettura. Stiamo cercando il nostro suono, stiamo cercando di definire e di trovare quello che è la linea da seguire e questo EP è un primo passo importante in quella direzione“.

Una città piena di artisti, Varese, ma con poche occasioni per permettergli di esibirsi e farsi conoscere: “Sono in pochi quelli che hanno davvero voglia di organizzare eventi e serate, che si vogliono sporcare le mani, che sono disposti ad aprire una serata e non essere l’artista di punta – prosegue Spiz – Tanti posti non si fidano a fare serate hip-hop per paura del tipo di pubblico che potrebbe avvicinare, ma la cosa di cui andiamo fieri è che siamo riusciti a organizzare tanti eventi anche in luoghi che nessuno considerava più. A me Varese piace proprio perché ci sono tanti musicisti ed è una realtà molto viva, quello che si fatica a fare è lavorare bene insieme per un obiettivo comune”.

Un banco di prova importante sarà certamente quello della Festa del Rugby, l’evento estivo più atteso da Varese e provincia, dove Affari Grossi, tra vecchio e nuovo, si destreggerà in uno show da capogiro in collaborazione con I Benedetti Sedicesimi, band con cui il gruppo lavora già da tempo.

“La Festa del Rugby 2022 è stato il nostro esordio e il nostro sprone: ha fatto partire Affari Grossi prima che fosse veramente pronta a partire, dandoci la spinta necessaria per rifinire, migliorare e pubblicare i nostri pezzi – spiega Mich – Nonostante fosse la nostra prima esibizione, un secondo prima di salire sul palco, ci siamo svestiti di tutta l’ansia che potevamo avere e ci siamo detti “ora dobbiamo fare uno show”, farci sentire e far divertire la gente”.

E concludono: “Quest’anno abbiamo intenzione di creare un bell’intrattenimento. Di raggiungere la fama ci interessa relativamente, quello che vogliamo è far divertire la gente. Suonare alla Festa del Rugby è un grande onore e una grande responsabilità, ma avere vicino persone che hanno creduto e investito su di noi, è la cosa più bella, primi tra tutti I Benedetti Sedicesimi: loro hanno percepito una bella energia e ci hanno affiancato dandoci l’opportunità di creare uno show hip-hop che grazie agli strumenti raggiunge dei livelli che senza non avremmo mai toccato”.