Quindici anni d’amore, due figlie e il giorno della festa della Repubblica: mancava solo il matrimonio nella vita di Alessandra e Francesco

Dire che la loro era una storia d’amore era già consolidata è il minimo: insieme da 15 anni, compagni da 9, hanno già due splendide bimbe di 5 anni. Cosa mancava alla loro bella storia? Un matrimonio! E non in un giorno normale, ma in uno speciale e indimenticabile non solo per loro ma anche per tutti noi: quello della festa della Repubblica.

E così, venerdì 2 giugno 2023 Alessandra Soriano, che la comunità dei giornalisti varesini ha imparato a conoscere come ufficio comunicazione della Provincia di Varese, e Francesco Romano, giovane ma ormai storico funzionario CNA, si sono detti si, nella loro Malnate. E per farlo hanno scelto una cerimonia nella splendida e medievale chiesa di san Matteo, e un pranzo nella suggestiva e elegante Cascina Diodona.

A loro due, e alla loro famiglia i più cari auguri di felicità da tutta la redazione di Varesenews.