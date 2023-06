Regione conferma l’impegno al recupero di Palazzo Minoletti a Gallarate

Regione Lombardia dà il via libera, con delibera, al nuovo step per alcuni progetti del bando Arest, tra cui quello di Its Incom e Comune di Gallarate che prevede il recupero di Palazzo Minoletti, come sede dell’istituto tecnico superiore.

Il passaggio è definito dalla delibera XII / 496 votata lunedì, che prevede percorsi differenziati per i progetti che ricadono in quattro diverse fasi, a seconda del punto a cui era arrivata la negoziazione Regione/enti locali prima della fine della precedente legislatura (a inizio 2023). Nel caso di Gallarate “con successive deliberazioni, la Giunta Regionale procederà ad assumere il provvedimento di adesione all’AREST promosso dall’Amministrazione comunale”.

«Regione Lombardia dà continuità ai progetti Arest che sono in fase avanzata e s’impegna ad adottare i progetti promossi dai Comuni, quelli compresi nell’Allegato C» sintetizza il sindaco Andrea Cassani, che mercoledì ha invece portato in giunta (comunale) un altro passaggio formale, il progetto di fattibilità tecnica.

Ipotesi progettuale sull’edificio, illustrata alla presentazione del progetto, luglio 2022

«Tra le tante cose che stiamo facendo e faremo per Gallarate, andremo a risolvere o anche questa questione, di un “buco nero” che esiste da oltre un quarto di secolo in centro città e che invece tornerà a vivere e attrarrà tanti studenti» continua il sindaco.

Lo storico edificio della Casa del Fascio (1940), più noto come Palazzo Minoletti dal nome del progettista, celebre architetto milanese, è stato utilizzato nei decenni per diversi funzioni, dalle Poste all’Ufficio delle allora Imposte Dirette. A fine anni Novanta venne abbandonato, poi riaperto dopo vent’anni nei soli ambienti a piano terra, usati come sala lettura e per eventi, infine chiuso nuovamente. Nel frattempo si succedevano le idee per un recupero completo, con restauro anche estetico.

Riaprirlo e recuperarlo pienamente «è un obiettivo di tutta la giunta, un gioco di squadra interessante: incrociamo le dita» aggiunge l’assessore alle attività produttive Rocco Longobardi.

Dopo questo doppio passaggio (regionale e comunale) sul bando Arest, Longobardi rassicura sul fatto che il progetto per il Minoletti sarà esaminato anche in sede di commissione, dove sono rappresentate tutte le forze politiche: «A breve sarà convocata la commissione attività produttive, ho scritto al presidente Bonicalzi al proposito. Faremo due sedute, una per il regolamento sagre&fiere allo studio da tempo, l’altra anche per aggiornare la commissione su come si sta procedendo con il bando Arest.