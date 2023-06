Quasi 7 milioni da Regione Lombardia per InnovaCultura per il rilancio del settore culturale

È stato presentato nella mattina di giovedì 15 giugno, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli il progetto InnovaCultura. Un progetto che vede un grande investimento da parte di Regione Lombardia proprio nel settore della cultura e che vede come partner Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia – con il supporto di Cariplo Factory e la collaborazione di Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore.

A presentare il progetto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso: «Sono estremamente orgoglioso di presentare un progetto di straordinaria importanza, che ha visto un investimento significativo di sei milioni di euro su un totale di 15 milioni (a valere sul PR FESR 2021-2027 per finanziare le imprese culturali e creative che svilupperanno progetti culturali innovativi, in partenariato con istituti e luoghi della cultura lombardi). Il nostro obiettivo è conferire alla cultura una posizione centrale nel nostro mandato, anche in termini di risorse. Crediamo fermamente che la cultura debba essere al centro delle nostre priorità e desideriamo promuovere attivamente la creazione di istituti creativi e innovativi. Questa iniziativa ci consentirà di valorizzare appieno le nostre magnifiche bellezze culturali e tradizionali, attrarre nuove fasce di pubblico nel mondo della cultura e aprire nuove opportunità. Oggi, siamo entusiasti di aprire la manifestazione di interesse per le imprese culturali. Continueremo a investire in modo significativo come testimonianza del nostro impegno nel realizzare appieno questo ambizioso progetto».

InnovaCultura nasce con l’obiettivo di sostenere istituti e luoghi della cultura per favorire nuove competenze e un ripensamento delle proprie attività, da sviluppare in chiave innovativa grazie all’avvio di partenariati con imprese attive nel settore culturale e creativo.

Riprende e sviluppa la precedente esperienza di InnovaMusei estendendola ad una più ampia platea di soggetti e operatori culturali: biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi, siti UNESCO, aree e parchi archeologici e complessi monumentali non statali, oltre che ecomusei, musei, raccolte e sistemi museali riconosciuti.

Il bando, predisposto e approvato da Regione Lombardia, sarà gestito da Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo intermedio.

Fondazione Cariplo impegna invece 800 mila euro, dei quali 500.000 per l’attivazione di un percorso di rafforzamento delle migliori ICC del territorio lombardo – realizzato con il supporto di Cariplo Factory – e 300.000 per investimenti “impact” – realizzati con il coinvolgimento della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore – a beneficio delle ICC che parteciperanno al percorso e che saranno ritenute più inclini a generare impatto sociale e culturale. Il presidente di di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone ha spiegato: «Siamo entusiasti di aver avuto l’opportunità di partecipare a un progetto strategico che rappresenta un connubio tra arte, cultura e funzionalità. Il nostro obiettivo primario è quello di rafforzare le nostre comunità, riducendo le disuguaglianze e sviluppando politiche territoriali mirate. Siamo fermamente convinti che la cultura rappresenti una vera e propria attrattiva per i nostri territori. In particolare, questo progetto si distingue per le sue caratteristiche innovative e l’approccio istituzionale, ambiti in cui Cariplo può apportare un contributo significativo grazie alla sua vasta conoscenza e alla capacità di generare risorse. L’obiettivo di questo progetto è cogliere appieno l’essenza dell’innovazione. Dopo il successo ottenuto con Innovamusei, stiamo ampliando le attività per assicurare che i benefici derivanti dall’innovazione si estendano a tutto il progetto, beneficiando così l’intera comunità».

Fabrizio Ventrice di Unioncamere Lombardia ha aggiunto:«La cultura rappresenta un settore di fondamentale importanza che richiede una costante modernizzazione e la capacità di cogliere le opportunità che si presentano. Abbiamo l’opportunità di trarre vantaggio dalle ricchezze del nostro patrimonio materiale, che costituisce un’attrazione senza pari per il nostro territorio. La sfida più significativa che ci troviamo di fronte è quella dell’innovazione, la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di abbracciare nuove idee e approcci. Siamo determinati a affrontare questa sfida con determinazione, poiché riteniamo che solo attraverso l’innovazione possiamo garantire un futuro prospero per il settore culturale e sfruttare appieno il suo potenziale».