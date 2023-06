Riccardi critica il comune: “Investimenti troppo costosi e non giustificati sullo stadio comunale di Solbiate Arno”

Il consigliere di opposizione del gruppo “Primavera Solbiatese”, Antonio Riccardi, ha espresso il suo disappunto riguardo al recente bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Solbiate Arno. Nel bilancio, la Giunta ha previsto un intervento sullo stadio comunale che costa inizialmente 2.450.000 euro. Riccardi avverte che, aggiungendo il conto capitale e gli interessi, la spesa complessiva salirà a 3.750.000 euro (Qui la risposta del sindaco).

Riccardi ha affermato: “Se si possono comprendere gli interventi per mettere in sicurezza le tribune, restano moltissimi dubbi circa l’utilità degli altri interventi considerate le somme spese negli anni passati, dai quaranta ai cinquantamila euro l’anno, proprio per il rifacimento degli altri ambiti sui quali si vuole ancora intervenire.”

Secondo il consigliere, quest’investimento aumenterà significativamente il debito comunale: “se si somma il debito residuo, al mutuo di duemilioni quattrocentocinquantamila euro, il bilancio comunale dovrà farsi carico negli anni a venire di un debito complessivo di circa 3.300.000 e pagare la somma 305.000 euro l’anno, tra conto capitale e interesse.”

Antonio Riccardi suggerisce che queste risorse potrebbero essere meglio utilizzate in altre aree, come i servizi sanitari, la cultura e la salvaguardia ambientale, invece di spendere milioni di euro per uno stadio che, a suo avviso, non giustifica tale spesa. Riccardi afferma che “si poteva trovare un giusto equilibrio tra il bisogno di mettere in sicurezza lo stadio intervenendo laddove fosse strettamente necessario e usare parte delle risorse che si intendono investire per altri interventi di cui si discute da tempo e di ben altra valenza sociale.”

Il consigliere ha proposto di rivisitare il bilancio per includere solo gli interventi strettamente necessari allo stadio, destinando le risorse rimanenti a progetti che beneficiano l’intera comunità di Solbiate. Tra le opere e gli interventi che, secondo lui, avrebbero bisogno di maggior attenzione ci sono la riqualificazione della piazza mercato, l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato già sede del Circolo Famigliare, l’intervento di riqualificazione del Plesso scolastico le Querce, la messa in opera di un Piano di efficientamento energetico sui fabbricati pubblici, e l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area di proprietà dell’Ente morale.

La conclusione del consigliere Riccardi è dura: “Ovviamente nulla di tutto ciò è stato preso in considerazione ma si è preferito impegnare la mostruosa cifra iniziale di 2.450.000 euro che alla fine diventerà 3.750.000 euro, cifra mai spesa per un’opera pubblica a Solbiate Arno, per uno stadio che ospita una squadra locale che milita nel solo campionato di Eccellenza, il suo management proviene da altre città , nessun cittadino Solbiatese ne fa parte e gli spettatori che assistono alle partite domenicali forse non raggiungono le trecento unità. Perché?”

Riccardi invita la Giunta comunale a riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla necessità di prendere in considerazione le priorità della comunità. Il consigliere di opposizione ritiene che il bilancio comunale dovrebbe rispecchiare le esigenze della collettività Solbiatese, piuttosto che soddisfare “un costoso capriccio sportivo”.