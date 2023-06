Rinvenuto un corpo nel Lago Maggiore: in corso le operazioni di recupero

Stavano facendo un’escursione nel Lago Maggiore, a Castelveccana in località 5 Arcate, quando due sub hanno avvistato un corpo ad alcuni metri di profondità dando subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino con gli specialisti del soccorso acquatico, a bordo di un battello pneumatico. Congiuntamente gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia. Sono in corso le operazioni di recupero.

Seguono aggiornamenti