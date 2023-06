Rinviata la celebrazione del 70° di fondazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco a Busto Arsizio

L’attesa celebrazione per il 70° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, prevista per il 4 giugno a Busto Arsizio, è stata rinviata a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche.

L’evento avrebbe dovuto svolgersi con un ricco programma che comprendeva la spettacolare discesa dal campanile con il tricolore, momenti dedicati ai bambini e la presentazione di un’iniziativa a sostegno delle popolazioni alluvionate. Busto Arsizio era stata scelta come palcoscenico delle celebrazioni in omaggio al ruolo centrale che la città riveste per l’Associazione provinciale.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter mantenere la data, ma l’ultimo aggiornamento meteo non lascia spazio per una gestione anche solo parziale dell’evento”, ha dichiarato l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese in un comunicato.

L’evento è stato rinviato a una domenica ancora da definire, ma si conferma che si terrà sempre a Busto Arsizio, in piazza Santa Maria. Nonostante la delusione per il rinvio, l’Associazione guarda al futuro con ottimismo e invita tutti a partecipare all’evento una volta che sarà possibile.

“Manteniamo alta l’attesa per questo importante anniversario e ci impegneremo affinché le celebrazioni siano ancora più memorabili. Un cordiale saluto da tutti noi dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese. Ci vediamo presto, in una data che confermeremo quanto prima”, conclude il comunicato dell’Associazione.