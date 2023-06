Ritrovata morta a Senago Giulia Tramontano, il fidanzato indagato per omicidio

Ha ceduto e confessato agli inquirenti l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, Alessandro Impagnatiello, trentenne, compagno della donna. Il cadavere della donna è stato trovato, su indicazione del compagno, non distante dall’abitazione della coppia, in via Monte Rosa a Senago.

La scomparsa della donna era stata denunciata proprio di Impagnatiello domenica 28 maggio: ha detto di non averla trovata in casa al rientro dal lavoro. Da lì sono partite le ricerche da parte dei carabinieri e anche gli appelli via social dei famigliari della donna, condivisi da migliaia di persone.

Poi la svolta nella serata di mercoledì 31 maggio. Alle incongruenze nel racconto di Impagnatiello, si sono aggiunti riscontri oggettivi, come le tracce biologiche individuate nella sua auto. Prima del ritrovamento del corpo della donna, al 30enne è stato notificato di essere indagato per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza contro la volontà della donna, a cui poi è seguita la tragica confessione dell’omicidio.

Il 30enne ha confessato di avere ucciso la compagna con un paio di coltellate nella loro casa. Ha poi trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua auto per tentare di nasconderlo dove poi è stato trovato dagli inquirenti, su sue indicazioni, dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, non lontano dall’abitazione della coppia. Impagnatiello ha anche detto alla pm Alessia Menegazzo di aver tentato di bruciare il copro della compagna, senza riuscirci.

A scatenare la furia omicida la scoperta del tradimento e della relazione che il 30enne aveva con un’altra donna, anche lei incinta a quanto emerso dai primi interrogatori. Decisive per incastrarlo le tracce di sangue trovate nella sua macchina e in casa, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.