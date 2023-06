Rovera, antipasto di Le Mans sul circuito di Le Castellet

Sarà la Francia il terreno di conquista nelle prossime due settimane per Alessio Rovera, il pilota di Varese sotto contratto con la Ferrari, impegnato nelle più importanti categorie del Gran Turismo.

Nel prossimo fine settimana Rovera prenderà parte alla seconda tappa del GT World Challenge Europe, categoria che permette anche l’utilizzo di vetture di ultimissima generazione tra cui la Ferrari 296 GT3, il nuovo bolide GT del Cavallino Rampante che il pilota di Varese sta contribuendo a sviluppare. (Foto in alto di Kappae/Marco Losi)

La gara del GTWC è prevista sul tracciato di Le Castellet e anticipa di pochi giorni l’appuntamento con l’appuntamento più atteso dell’anno, la 24 Ore di Le Mans, valida (e prova decisiva) per il mondiale endurance, il cosiddetto FIA WEC. Vero è che le vetture usate sono differenti (a Le Mans Rovera tornerà sulla Ferrari 488 GTE) ma è chiaro che il confronto del “Paul Ricard” sarà per molti un vero e proprio antipasto della 24 Ore.

Nel World Challenge Rovera farà squadra con altri due piloti dell’orbita Ferrari, il russo Robert Shwartzman e il danese Nicklas Nielsen, quest’ultimo “storico” compagno di team di Alessio in occasione dei titoli mondiali vinti nel WEC nel 2021 e 2022. La scuderia sarà come sempre l’italiana AF Corse (in collaborazione con Francorchamps Motors), quella in più stretto contatto con Maranello.

Nel primo round del GTWC la Ferrari numero 51 chiuse all’ottavo posto a Monza sulla distanza delle tre ore; la “1000 Chilometri” di Le Castellet ha invece una durata di 6 ore e metterà a dura prova uomini e mezzi. La 296 è alle prime battute della sua storia e sarà da verificare a livello di affidabilità ma è proprio da gare come queste che passa la crescita di un nuovo progetto.

«Abbiamo effettuato alcuni test a Spa e sono soddisfatto del lavoro svolto – spiega Rovera alla vigilia – mentre a Le Castellet abbiamo girato quasi tre mesi fa e quindi lo sviluppo della 296 GT3 non era ancora arrivato al livello di oggi. Per questo è molto difficile azzardare previsioni: scopriremo le nostre possibilità direttamente in pista a partire dalle prime prove del venerdì. Non è uno dei miei circuiti preferiti ma la macchina dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche del tracciato francese e credo saremo più competitivi rispetto al primo round».

L’evento presenta ben 57 vetture GT3 al via tra i quali anche la BMW numero 46 affidata a Valentino Rossi (con Farfus e Martin) e la Mercedes numero 88 di Raffaele Marciello (con Bogulavskyi e Gounon). Venerdì sono previste due sessioni da un’ora e mezza: alle 14.30 le prove libere e alle 19.40 le pre-qualifiche. Sabato 3 giugno la giornata clou con qualifiche alle 11.05 e la gara serale che prende il via alle 18 e bandiera a scacchi a mezzanotte.