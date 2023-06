Rubati gli zaini di scuola a Gallarate: “Abbiamo gli esami di maturità, aiutateci a ritrovarli”

Ci scrive una lettrice di VareseNews per aiutare la sorella e il suo compagno, ai quali verso le ore 12 di lunedì 5 giugno in via Poma a Gallarate, sono stati rubati gli zaini di scuola a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico e in vista degli esami di maturità. I due ragazzi hanno lasciato il materiale scolastico nel baule dell’auto per andare a mangiare in centro città, ma quando sono tornati hanno trovati i finestrini rotti, il bagagliaio aperto e gli zaini erano spariti. I due ragazzi hanno già sporto denuncia ai carabinieri, ma quello che conta, ovviamente, è tutto il materiale scolastico che servirà ai due ragazzi per preparare gli esami conclusivi delle scuole superiori.

Questo l’appello:

Buonasera chiedo gentilmente di aiutare mia sorella e il suo compagno. Oggi (lunedì 5 giugno, ndr) dopo scuola sono andati in centro a Gallarate a pranzo e hanno lasciato gli zaini nel baule della macchina. Purtroppo hanno spaccato il vetro e portato via entrambi gli zaini. Quello di mia sorella è uno zaino nero North Face con ciondoli: ciuccio da bambino verde, un ciondolo lilla, la torre Eiffel e un ciondolo a cuoricino con una zanzara (quello di otto). All’interno c’era l’ipad, le chiavi di casa, airpods, libri (italiano, due libri di storia), le pochette tipo dei trucchi con anche i caricabatterie portatili, astucci (uno nero e uno trasparente/rosa della monocromo). Anche l’altro zaino è della North Face e conteneva ipad, appunti, libri, chiavi di casa e libretto della moto. Tra poco avranno la maturità, vi prego di condividere il più possibile non tanto per l’iPad che è stato bloccato ma per il materiale scolastico.