San Longino sta per tornare a casa, visita guidata alla statua esposta nel cortile della ditta Goglio di Daverio

San Longino sta per “tornare a casa”. Giovedì 8 giugno alle 17.30 presso la ditta Goglio di Daverio sarà una delle ultime occasioni per ammirare la statua esposta all’esterno dell’azienda, conoscerne la storia e osservarne l’attento restauro.

In collaborazione con gli Amici dell’Arte di Daverio e con l’associazione “AMMIRA” di Varese giovedì verrà infatti presentato il restauro della statua di Pompeo Marchesi “San Longino” a cura della Fabbrica del Duomo. La ditta Goglio ha “adottato” la statua per renderne possibile la riqualificazione. L’originale è esposto in un apposito padiglione costruito all’ingresso esterno della fabbrica e sarà disponibile per il pubblico sino alla fine dell’anno.

Il viaggio alla scoperta delle curiosità sul Duomo di Milano con visita guidata alla Statua di San Longino, opera dello scultore Pompeo Marchesi (1790-1858) sarà a cura delle professoresse Paola Viotto e Sara Poretti (Associazione AMMIRA – Varese)

L’iniziativa “Adotta una Statua”, promossa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, è un’occasione di valorizzazione preziosa al fine di donare nuova vita ai numerosi capolavori d’arte che lo compongono, un impegno che la Veneranda Fabbrica prosegue da secoli anche attraverso tutte le sue iniziative di raccolta fondi, sensibilizzando cittadini e visitatori alle necessità del Duomo di Milano. Aderendo al progetto Goglio ha contribuito al restauro e all’adozione della statua di San Longino. L’opera, affidata all’azienda in prestito temporaneo, rimarrà esposta sino alla fine dell’anno per tornare poi a Milano.

Pompeo Marchesi, nato a Saltrio nel 1790, allievo del Canova, esponente del neoclassicismo lombardo, fu artista prolifico. Per il Duomo realizzò una cinquantina di statue e per l’Arco della Pace le statue colossali dei fiumi Tagliamento e Adige e due Vittorie alate.

