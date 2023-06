Sangiano si prepara alla Festa della Moldova: “Momento di incontro tra popoli”

Una giornata di festa ma soprattutto un momento di condivisione e di unione tra i popoli. Sangiano si prepara alla seconda edizione della Festa Moldova, un evento organizzato dall’amministrazione comunale con l’Associazione Italia Moldova.

Una realtà, quest’ultima, guidata da Gian Luca Del Marco che ha sede a Besozzo e che da più di vent’anni opera sul territorio. L’appuntamento è per domenica 18 giugno a Villa Fantoni in un alternarsi di momenti istituzionali e religiosi a momenti di festa, ai quali sono state invitate diverse autorità e rappresentati delle istituzioni.

Una giornata che assume un significato ancora più profondo considerando anche ciò che accade oggi nella vicina Ucraina, dove la guerra non si è ancora fermata.

«Vuole anche essere un momento per invocare la pace e l’unione tra popoli», sottolinea Del Marco che da quando è scoppiata la guerra ha intensificato la macchina degli aiuti umanitari che da sempre porta avanti.

«In pochi mesi le cose sono cambiate. Dopo un primo momento di solidarietà per lo scoppio della guerra, oggi la raccolta di cibo e di beni di prima necessità si è fermata, anche perché le persone non si sentono più emotivamente coinvolte. Noi continuiamo a mandare aiuti in Moldova, dove oggi aiutiamo anche i rifugiati ucraini. Ci è possibile farlo anche grazie ai fondi messi a disposizione a livello europeo, che permettono corsi di lingue e di inserimento lavorativo e sostegno».

La festa di Sangiano dunque, vuole essere un momento di incontro e riflessione che inizierà dal Monte San Clemente dove dal 2004 c’è una campana, simbolo dalla pace, portata proprio dalla Moldova. La festa vedrà quindi una preghiera per la pace con una cerimonia ortodossa e cattolica, l’offerta del pane tipica usanza di benevolenza e accoglienza della tradizione moldava.

Si prosegue poi a Villa Fantoni per un pomeriggio con piatti, danze, balli tipici e artigianato. «La comunità moldova nel Varesotto non è molto numerosa, ma molti mi stanno chiamando da tutta Italia per partecipare», continua Del Marco.

Questa seconda edizione della festa è possibile grazie all’organizzazione e al sostegno dell’amministrazione comunale di Sangiano che sottolinea l’importanza di realizzare iniziative di amicizia e unione tra i popoli. Il sindaco Matteo Marchesi spiega: «Collaboriamo con questa associazione da diverso tempo, per iniziative di collaborazione e amicizia tra i popoli locali e Moldavi e siamo molto felici di riproporre qui una festa così importante».