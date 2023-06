Sciopero nazionale del trasporto aereo domenica 4 giugno: cosa c’è da sapere

Domenica 4 giugno c’è lo sciopero nazionale nel settore dei trasporti aerei, che potrebbe causare problemi a centinaia di migliaia di passeggeri. L’evento, precedentemente rinviato a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna, si svolgerà come programmato. Di seguito sono riportate le informazioni principali riguardanti lo sciopero, in una giornata che coinvolgerà oltre 230.000 passeggeri di ritorno dal lungo ponte del 2 giugno.

Chi sarà coinvolto nello sciopero: il personale Enac di Milano e Roma incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00; i dipendenti della Società di handling aeroportuale effettueranno uno sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00; anche il personale di terra di American Airlines e Emirates si fermerà per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00; per l’intera durata della giornata, dalle 00:01 alle 24:00, sciopereranno i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, i lavoratori del settore aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo e dell’indotto, nonché il personale delle compagnie aeree Vueling, Air Dolomiti e Volotea.

Saranno comunque assicurati e garantiti tutti i voli aerei che rientrano nelle “prestazioni indispensabili”, come il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali e altri generi di prima necessità. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha precisato che tali voli saranno effettuati regolarmente, limitatamente alle prestazioni considerate indispensabili. QUI L’ELENCO DEI VOLI GARANTITI

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno confermato lo sciopero nazionale di 4 ore il 4 giugno, dopo il rinvio dovuto all’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Durante le ore dello sciopero, sono previsti presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani. La mobilitazione è motivata dal mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale per il personale dell’handling aeroportuale, che è scaduto da oltre 6 anni. I sindacati hanno denunciato “le condizioni inaccettabili in cui opera il settore dell’handling e hanno chiesto un rinnovo contrattuale che migliori i salari e la dignità dei lavoratori“.