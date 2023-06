Servono mille nuovi tutori per minori stranieri non accompagnati. Prorogata scadenza del bando

È stata prorogata al 23 giugno 2024 la scadenza del bando per la selezione e la formazione dei tutori volontari a titolo gratuito, da inserire nell’elenco presso i Tribunali per i minorenni della Lombardia, per minori stranieri non accompagnati. La nuova scadenza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) del 31 maggio e sul sito del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Riccardo Bettiga, sottolinea come “il tutore volontario, ispirandosi al principio del superiore interesse del minore, nell’esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, e come il suo compito non è solo la rappresentanza giuridica di un minore straniero non accompagnato, ma deve essere attento soprattutto alla comprensione dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore è l’adulto di riferimento e valuta con il minore le scelte migliori nelle diverse situazioni: dalla scuola, alla salute, all’iter preferibile per ottenere il permesso di soggiorno. Si tratta di persone di buona volontà che una volta selezionate e formate vengono inserite in un elenco a disposizione dei Tribunali per i Minorenni (Milano e Brescia) a cui spetta il compito di assegnare i minori man a mano che vengono intercettati sul territorio”.

Secondo la “legge Zampa”, il Garante provvede alla individuazione e alla formazione dei privati cittadini disponibili ad assumere il ruolo di tutore volontario MSNA, mentre il Tribunale per i minorenni cura l’iscrizione nell’elenco dei tutori volontari dei nominativi dei cittadini idonei, delle nomine e degli altri provvedimenti relativi alle tutele.

Alla luce delle indicazioni fornite dai presidenti dei due Tribunali per i minorenni, che avevano segnalato carenze di candidati in diverse province, l’Ufficio del Garante regionale aveva predisposto un bando per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di MSNA. Il bando prevedeva come scadenza iniziale il 23 agosto 2023.

Nel corso di questi mesi sono pervenute più di 300 domande di candidati tutori di MSNA. A fronte di 2780 minori stranieri non accompagnati sul territorio della Regione Lombardia (dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riferiti al mese di aprile 2023), risultano 323 tutori attualmente iscritti nell’Albo tutori del Tribunale per i Minorenni di Milano e 114 tutori iscritti nell’Albo tutori del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Preso atto dell’eccezionalità delle emergenze attuali, il Garante ha ritenuto opportuno differire di dieci mesi il termine finale utile per la presentazione delle candidature e la scadenza è stata pertanto prorogata al 23 giugno 2024.

Tutte le informazioni per candidarsi si trovano al seguente link sul sito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lombardia: https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna/il-bandoi