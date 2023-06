Sicurezza sulle spiagge del Varesotto, le 10 regole di prevenzione della Prefettura

La stagione estiva riempirà di turisti e bagnanti le spiagge di laghi e fiumi del Varesotto. Per aumentare la sicurezza, la Prefettura di Varese ha pubblicato un vademecum nel quale indica alcuni suggerimenti per prevenire situazioni di rischio, cercando di evitare il più possibile eventi tragici.

La Prefettura indica dieci regole per la sicurezza dei bagnanti, al fine di prevenire situazioni di pericolo:

1) valutare le capacità natatorie in relazione alle condizioni climatiche (temperature, onde, vento), alle correnti e alle altezze (in caso di tuffo);

2) mai avventurarsi da soli lontano dalla riva;

3) prestare attenzione all’escursione termica all’ingresso in acqua;

4) non entrare in acqua se non in perfette condizioni di salute;

5) attendere tre ore dai pasti;

6 non forzare le proprie prestazioni fisiche;

7) non tuffarsi da mezzi di navigazione sia fermi che in movimento;

8) non avventurarsi in apnee e prestare attenzione all’iperventilazione;

9) non arrampicarsi sulle scogliere;

10) nuotare nelle apposite aree riservate ai bagnanti (se vi sono) e in ogni caso mantenersi a distanza di sicurezza dai natanti.