Sigilli a terreni, case, auto e imprese per 15 milioni di euro alla ‘ndrangheta anche in provincia di Varese

Dopo gli arresti di qualche settimana fa, arrivano i sequestri che mettono in luce il patrimonio accumulato e gestito dalla cosca di ‘ndrangheta dei Bruzzaniti di Africo tra le province di Varese, Milano e in Calabria. Appartamenti, terreni, capannoni e attività imprenditoriali sono finite sotto il controllo dello Stato in attesa di capire come andrà la vicenda giudiziaria che coinvolge 40 persone arrestate, al cui vertice c’era Bartolo Bruzzaniti, e altri 60 indagati.

Il gruppo, grazie ai contatti con i broker della droga Raffaele Imperiale e Bruno Carbone (oggi collaboratori di giustizia), organizzavano i trasporti della cocaina che arrivava dal sud America nei porti olandesi e gestivano la distribuzione ad una miriade di gruppi criminali attivi in diverse regioni d’Italia, da nord a sud. Emblematica la vicenda di un’impresa di traslochi di Gerenzano il cui capannone era l’hub di quintali di droga, principalmente cocaina, che finiva poi nelle piazze di spaccio di tutto lo stivale.

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito, in Lombardia, Piemonte ed in Calabria, un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P del Tribunale di Milano finalizzato, a vario titolo, alla confisca obbligatoria ed alla “confisca allargata”.

Le investigazioni economico-finanziarie svolte hanno, in particolare, consentito di quantificare il profitto del reato di traffico di stupefacenti della stessa in euro 15.832.215,00 e di accertare la riconducibilità ad alcuni associati di molteplici beni, di valore “sproporzionato” rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, tra i quali 11 fabbricati, siti in provincia di Milano, Como, Novara, Reggio Calabria, Varese; 22 terreni, siti in provincia di Reggio Calabria e Varese; 12 autovetture; 2 attività economiche site nella provincia di Varese, rispettivamente una società a responsabilità limitata operante nel settore del movimento merci e una ditta individuale operante nel settore del commercio di prodotti alimentari.