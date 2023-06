Sigillo Civico e il dono della Costituzione: a Castiglione il 2 Giugno unisce la comunità

Il Castello di Monteruzzo ha ospitato venerdì 2 giugno una bella e affollata cerimonia che ha unito la cittadinanza spaziando dai giovanissimi neo maggiorenni agli adulti impegnati nella vita della comunità.

In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha rinnovato due importanti appuntamenti. Il primo il Battesimo civico dei neo diciottenni, con la cerimonia della consegna della Costituzione italiana, simbolo dell’ingresso ufficiale nel mondo degli adulti, in grado di assumersi diritti e doveri di ogni cittadino. «Questa iniziativa caratterizza il nostro Comune, ed è voluta proprio perché diventare maggiorenni è un evento importante e significativo non solo per la vita privata ma anche per quella pubblica, in quanto si entra a pieno titolo nella cittadinanza attiva, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. Attraverso questa cerimonia pubblica, abbiamo sottolineato l’importanza di far parte di una comunità, della partecipazione politica e il valore della libertà, della solidarietà e dell’eguaglianza sanciti dalla nostra Carta», dice Caterina Valle Zaninoni, assessore alle Politiche sociali e istruzione.

Il secondo appuntamento ricco di significato per la comunità è stato consegna del “Sigillo Civico”, il premio istituito dal Comune di Castiglione Olona per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività ed il ruolo dei cittadini che operano per lo sviluppo economico e sociale del Comune.

Il premio è assegnato ogni anno a cittadini che si siano particolarmente distinti nei settori dell’imprenditoria, dell’educazione, del lavoro, dell’arte, della cultura, dell’impegno civico, della solidarietà sociale o della creatività, ed è rappresentato da una medaglia con lo stemma comunale da un lato e dall’altro l’ancella tratta dall’affresco di Masolino da Panicale “Salomè ed Erodiade”, realizzata dallo scultore Floriano Bodini, coniato in argento con una tiratura di 50 esemplari numerati.

Quest’anno Sigillo civico è stato assegnato dalla giuria presieduta dal sindaco Giancarlo Frigeri, a Paolo Bonfanti, “per l’impegno profuso con dedizione in questi due anni di periodo pandemico al contrasto dell’infezione Sars Covid-19, mettendosi a disposizione con la sua esperienza e professionalità, anche nei confronti della comunità castiglionese”; al dirigente dell’Istituto comprensivo di Castiglione Olona Saverio Lucio Lomurno “per la significativa professionalità nella cura e nell’attenzione alle esigenze dei giovani, il favorirne la loro crescita intellettuale, morale e civile come cittadini di domani nonché la sensibilità nell’affrontare e risolvere problematiche giovanili, il porsi all’ascolto delle famiglie e dei loro problemi, l’operare nel mondo scolastico, civico e sociale con stima e consensi”; ai volontari Giovanni Pierobon e Mariano Scattolin, per “l’impegno costante e la disponibilità dimostrata in questi anni come volontari a servizio dell’Amministrazione comunale, soprattutto nelle scuole, asili e parchi”.

Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali ad Adriano Beati per la preziosa attività svolta per la città e al Team Lino per la sensibilizzazione sulla Sla e i valori di solidarietà trasmessi in questi 10 anni di attività.

La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione del nuovo mezzo donato al Comune per il servizio di autonavetta dei servizi sociali: «Un dono generoso – hanno detto gli amministratori cittadini – che avrà un ruolo fondamentale per garantire il servizio offerto alle persone più fragili. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno contribuito, per averci aiutato a fare la differenza».